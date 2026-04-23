Madagascar: Ambohijafy Fenoarivo - L'ambalavelona s'empare des élèves

23 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Mardi, à Ambohijafy Fenoarivo, des élèves ont été pris de crises attribuées au phénomène appelé « ambalavelona », une manifestation mystique qui suscite régulièrement des inquiétudes dans les établissements scolaires.

Alertée, l'église catholique locale a organisé une séance de prière et de délivrance, conduite par un prêtre du diocèse. Selon le catéchiste, les premiers signes avaient déjà été observés une semaine plus tôt, le 14 avril. Au cours de la cérémonie, certains enfants ont cité des noms de personnes, provoquant la panique parmi les parents et un important attroupement. Près de quatre cents habitants se sont rassemblés autour de l'église. Le maire de Fenoarivo s'est rendu sur place. Les gendarmes tentaient de rétablir l'ordre et d'éviter tout débordement.

Un phénomène similaire a été rapporté à Ambohidrapeto hier. Des témoins affirment que des crises « d'ambalavelona » ont touché un grand nombre de lycéennes. Les responsables ont alors fait appel à des « mpiandry », des membres d'une communauté religieuse spécialisée dans les prières de délivrance, afin d'intervenir sur place.

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