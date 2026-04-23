Sénégal: Enseignement supérieur - L'Université de Touba délivre ses premiers diplômes

Au terme de trois années de formation alliant théorie et pratique, les premières promotions de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) de Touba (centre) reçoivent leurs parchemins, aujourd'hui.

L'annonce a été faite, hier, par le Professeur Lamine Guèye, recteur de l'institution. Les alumni sont constitués de 166 étudiants dont 135 issus de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) des études islamique et arabe et 31 de l'Ufr des Sciences et métiers de la santé.

L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) de Touba franchit un cap historique. L'établissement délivre, aujourd'hui, jeudi 23 avril, ses tout premiers diplômes de Licence depuis le démarrage des enseignements en février 2023. L'annonce a été faite, hier, par les responsables de l'institution lors d'une rencontre avec la presse.

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Selon le Pr Lamine Guèye, recteur de l'Ucak, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a choisi comme parrains de ces promotions Cheikh El Hadji Mbacké Bousso et Serigne Cheikh Issa Diène, deux figures de la confrérie mouride. Au total, 166 étudiants sont concernés. Ils sont issus de l'Ufr des Études islamique et arabe et de celle des Sciences et des métiers de la santé à recevoir leur parchemin. « La première Ufr à ouvrir ses portes est celle des Sciences islamiques et de la littérature arabe, choix qui se justifie par la vocation communautaire de l'université, adossée à la Mouridiyya », a déclaré le Pr Lamine Guèye.