Madagascar: Aéroport de Toliara - L'État réceptionne des avions d'exploration minière

23 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a réceptionné trois aéronefs à l'aéroport de Toliara, lundi dernier. Trois petits avions présentant des détails sophistiqués extérieurs ainsi que des capteurs de pointe étaient présentés à cette occasion.

Selon les explications fournies, ces aéronefs sont mis à disposition de l'État pour détecter des minerais dans le sous-sol. Les appareils permettront de cartographier et d'obtenir des données détaillées, notamment sur la nature des ressources détectées ainsi que la quantité des réserves disponibles.

Colas Rafanoharana, représentant de la compagnie Bravura, propriétaire des aéronefs, a expliqué à l'aéroport d'Andranomena Toliara que cette mise à disposition d'appareils fait suite à un protocole d'accord avec l'État malgache signé en décembre 2025. « Cet accord sera suivi par d'autres contrats spécifiques que la compagnie Bravura établira avec l'Office national des mines et des industries stratégiques (OMNIS) et le ministère des Mines », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À lui de souligner que l'initiative vient de l'insuffisance de données fiables sur les ressources minières enfouies dans les sous-sols de l'île. « Deux des trois avions seront utilisés pendant une période de six mois, à commencer par la région de Toliara », ajoute l'interlocuteur.

Aux explications, la compagnie Bravura fournira gratuitement les données obtenues de cette cartographie par voie aérienne. La compagnie est spécialisée dans l'exploration et l'exploitation minière et appartient à un milliardaire nigérien. Une question stratégique entourée de zones d'ombre se lève toutefois. Les tenants de l'accord restent flous, de même que la gratuité des prestations de la compagnie. Questionné, le ministre des Mines, Carl Andriamparany, répond que de plus amples informations officielles seront bientôt communiquées.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.