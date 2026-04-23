Madagascar: Aéroport de Toliara - L'État réceptionne des avions d'exploration minière

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a réceptionné trois aéronefs à l'aéroport de Toliara, lundi dernier. Trois petits avions présentant des détails sophistiqués extérieurs ainsi que des capteurs de pointe étaient présentés à cette occasion.

Selon les explications fournies, ces aéronefs sont mis à disposition de l'État pour détecter des minerais dans le sous-sol. Les appareils permettront de cartographier et d'obtenir des données détaillées, notamment sur la nature des ressources détectées ainsi que la quantité des réserves disponibles.

Colas Rafanoharana, représentant de la compagnie Bravura, propriétaire des aéronefs, a expliqué à l'aéroport d'Andranomena Toliara que cette mise à disposition d'appareils fait suite à un protocole d'accord avec l'État malgache signé en décembre 2025. « Cet accord sera suivi par d'autres contrats spécifiques que la compagnie Bravura établira avec l'Office national des mines et des industries stratégiques (OMNIS) et le ministère des Mines », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À lui de souligner que l'initiative vient de l'insuffisance de données fiables sur les ressources minières enfouies dans les sous-sols de l'île. « Deux des trois avions seront utilisés pendant une période de six mois, à commencer par la région de Toliara », ajoute l'interlocuteur.

Aux explications, la compagnie Bravura fournira gratuitement les données obtenues de cette cartographie par voie aérienne. La compagnie est spécialisée dans l'exploration et l'exploitation minière et appartient à un milliardaire nigérien. Une question stratégique entourée de zones d'ombre se lève toutefois. Les tenants de l'accord restent flous, de même que la gratuité des prestations de la compagnie. Questionné, le ministre des Mines, Carl Andriamparany, répond que de plus amples informations officielles seront bientôt communiquées.