Togo: Intégration numérique - Le Togo et le Sénégal donnent l'exemple

L'itinérance à tarifs réduits entre le Togo et le Sénégal entre en vigueur vendredi. Une réforme attendue qui chamboule radicalement le coût des communications entre les deux pays.

C'est une de ces réformes discrètes qui changent concrètement la vie des gens. À partir de ce vendredi, les abonnés togolais en déplacement au Sénégal - et leurs homologues sénégalais au Togo - pourront appeler, recevoir des appels et utiliser leurs données mobiles sans changer de carte SIM et, surtout, sans redouter la facture du retour.

L'annonce a été faite par Michel Yaovi Galley, directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord bilatéral signé entre Lomé et Dakar le 12 décembre dernier.

La réception d'appel pour un Togolais en roaming au Sénégal sera facturée à zéro durant les trente premiers jours consécutifs - contre 240 Fcfa par minute jusqu'ici. L'émission d'appel vers le Togo chute de 1 440 à 130 F par minute. Quant aux appels vers un abonné local sénégalais, ils passeront de 600 à 62 F par minute, soit une réduction de près de 90%.

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Avec le Sénégal, le Togo porte à sept le nombre de pays couverts par un accord de roaming, aux côtés du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Gabon. Une liste qui s'allonge au rythme d'une intégration numérique ouest-africaine encore balbutiante, mais qui avance.