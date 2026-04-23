Afrique: Des Angolais jugés au Nigéria pour trafic international de drogue

Luanda — Deux ressortissants angolais ont comparu mardi devant le tribunal de Kano, au Nigéria, accusés de trafic international de drogue, suite à leur arrestation à l'aéroport international de Kano en février dernier.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Nigéria transmis à l'ANGOP, le procès se déroule devant le tribunal de l'État de Kano, dans le nord du Nigéria, où les accusés ont été arrêtés le 4 février 2026 alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer sur un vol pour Istanbul, en Turquie. Les accusés, Wilson Fernando Ngoma et Martins Mbandu Makiadi, transportaient de la cocaïne dans leur organisme, sous forme de capsules, pour un poids respectif de 1,31 kg et 0,92 kg.

D'après les autorités, les deux hommes ont été recrutés à Luanda par un réseau international de trafiquants, ayant reçu la drogue sur le territoire nigérian en échange d'environ 3 000 dollars américains chacun. Lors de l'audience, les accusés ont plaidé coupable, reconnaissant s'être livrés à une activité illégale punissable par la loi nigériane. Le laboratoire médico-légal de l'Agence nigériane de lutte contre la drogue (NDLEA) a confirmé la pureté de la drogue à 100 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prononcé de la sentence est prévu le 13 mai, également à Kano. L'ambassade d'Angola au Nigéria suit de près la procédure judiciaire et était représentée à l'audience par une délégation de quatre diplomates, conduite par le conseiller Osvaldo Bravo da Rosa. Il s'agit du deuxième cas de ressortissants angolais impliqués dans un trafic de drogue au Nigéria en moins d'un an.

Le 19 juin 2025, le même tribunal a condamné le ressortissant angolais Mbala Dajou Abuba à cinq ans de prison. Il avait été arrêté en possession de 1,829 kilogramme de cocaïne, également à l'aéroport international de Kano, alors qu'il tentait de se rendre à Istanbul. Malgré l'absence de traité d'extradition entre l'Angola et le Nigéria, la NDLEA maintient sa coopération avec le Service d'Investigation criminelle afin de démanteler les réseaux de recrutement et les principaux financiers du trafic de drogue, qui opèrent selon des modes opératoires similaires.