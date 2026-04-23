Angola: Appel à plus de rigueur dans le traitement des crimes de vandalisme des biens publics

Dundo — La gouverneure de la province de Lunda-Norte, Filomena Miza, a exhorté mercredi, dans la ville de Dundo, les organes de justice à faire preuve d'une rigueur accrue dans le traitement des crimes de vandalisme des biens publics, face à la recrudescence de ce phénomène observée ces derniers temps dans le pays.

Selon la responsable, cette pratique atteint des niveaux alarmants, causant d'importantes pertes financières à l'État et freinant le développement socio-économique ainsi que le bien-être des populations, d'où la nécessité de la contenir et de sanctionner ses auteurs.

S'exprimant à l'ouverture de la Semaine de la légalité, Filomena Miza a souligné que, parallèlement à ces crimes, figurent également ceux liés à la violence domestique, aux abus sexuels sur mineurs et à l'exploitation illicite de minerais stratégiques, qui constituent autant de préoccupations majeures pour le gouvernement. Elle a, à cet effet, réitéré la nécessité d'une collaboration renforcée des instances judiciaires dans leur lutte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a reconnu que la seule approche répressive ne saurait résoudre l'ensemble du problème de la criminalité, plaidant ainsi pour un accent accru sur la prévention, à travers des conférences, des débats et des actions de sensibilisation, afin d'inculquer une culture juridique aux citoyens, en vue de bâtir une société libre, juste, pacifique, fondée sur l'égalité et le progrès social.

Par ailleurs, Filomena Miza a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial de Lunda-Norte à continuer de coopérer avec les organes de justice et à fournir le soutien institutionnel nécessaire à la mise en oeuvre des politiques de lutte et de prévention de la criminalité.

De son côté, le délégué provincial du Médiateur de la République, Wilson Macapola, intervenant lors d'une conférence intitulée « L'action du ministère public dans l'édification de la justice administrative », a mis en exergue le rôle du Parquet général de la République dans l'exercice de l'action pénale, ainsi que dans d'autres missions contribuant à la lutte contre les dysfonctionnements dans la fonction publique et au sein de la société.

Il a également souligné que cette institution ne se limite pas à une fonction pénale, mais assume aussi un rôle dans la légalisation de divers actes relevant du droit administratif, notamment en matière de défense des droits, de garantie de la légalité, d'exercice de la fonction juridictionnelle et de contrôle de la légalité au stade de l'instruction préparatoire.