Angola: Des étudiants de l'est du pays appellent à un renforcement de l'investissement dans l'enseignement supérieur

Luena — Des étudiants universitaires de la province de Moxico, dans l'est de l'Angola, ont exhorté le gouvernement à accroître les investissements dans l'enseignement supérieur, alertant sur les insuffisances en infrastructures, en filières de formation et en opportunités, susceptibles de compromettre l'avenir académique et professionnel de la jeunesse.

Ces préoccupations ont été exprimées mercredi lors d'une rencontre organisée à Luena par le gouverneur provincial, Ernesto Muangala, dans le cadre de la journée « Abril Jovem ». Placée sous le thème « Jeunesse angolaise : transformer, innover et développer l'Angola », la rencontre a permis aux étudiants de mettre en avant les limites structurelles du système d'enseignement supérieur dans la province, qui ne compte qu'une seule institution publique sur trois établissements.

« Nous avons besoin de meilleures conditions pour apprendre et mener des recherches », a déclaré Mauro Mualumbo, représentant estudiantin de l'Institut supérieur polytechnique du Moxico, soulignant notamment la rareté des formations dans des domaines tels que l'ingénierie et l'agronomie, jugés essentiels au développement local. D'autres représentants ont, pour leur part, attiré l'attention sur le niveau élevé du chômage parmi les jeunes diplômés, plaidant pour un rapprochement plus étroit entre la formation académique et les besoins du marché du travail.

Manuel João, de l'Institut Walinga, a critiqué la répartition inégale des bourses d'études dans le pays, tandis qu'Adérito Mute, de l'Institut privé de Luena, a proposé une harmonisation des programmes afin de garantir une plus grande cohérence des standards académiques. Au-delà des questions académiques, les étudiants ont également dénoncé des difficultés du quotidien universitaire, notamment l'insuffisance des transports publics et le manque de sécurité dans les établissements.

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En réponse, le gouverneur Ernesto Muangala a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir des politiques inclusives en faveur de la jeunesse, soulignant son rôle essentiel dans la vie publique et le développement économique.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions sociales des jeunes, notamment en matière d'accès à la santé, au logement et à l'emploi, des domaines qui demeurent, selon plusieurs experts, des défis structurels dans différentes régions du pays. Cette rencontre s'inscrit dans un ensemble d'initiatives visant à recueillir les préoccupations de la jeunesse angolaise et à intégrer ses propositions dans les politiques publiques.