Afrique Australe: Le pays souhaite améliorer la présentation de ses indicateurs de performance auprès de la SADC

Luanda — L'harmonisation méthodologique facilitera l'intégration des données angolaises dans le système informatique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et permettra d'améliorer la présentation des indicateurs de performance du pays, a assuré mercredi, à Luanda, la secrétaire nationale de la SADC, Flávia Lutucuta.

S'adressant à l'ANGOP en marge de l'atelier sur la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement de la SADC (« PSID 2020-2030 »), elle a souligné que les techniciens des services d'études des ministères travaillent à l'amélioration du système de suivi et des rapports annuels soumis à la SADC. « Nous les encourageons à réaliser des exercices pratiques selon le modèle de la SADC, où tous les États membres doivent présenter leurs données statistiques, afin de leur montrer comment nous mettons en œuvre le Plan indicatif », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ce plan doit être aligné sur le Plan de développement national (PDN). La responsable a fait savoir que l'objectif est de corriger les indicateurs négatifs qui apparaissent dans les cartes de données du système de suivi et d'évaluation du Plan indicatif régional de développement (PIRD) élaboré par la SADC.

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« Nous aurons de meilleurs indicateurs. Actuellement, nous apparaissons comme un pays qui, en matière de mise en œuvre, ne fournit quasiment aucune donnée. Or, grâce à cette formation, nous pourrons peut-être changer la situation en Angola », a-t-il expliqué. L'atelier sur la mise en œuvre du Plan indicatif stratégique de développement de la SADC («RISDP 2020-2030 »), organisé par le ministère du Plan en partenariat avec le Secrétariat de la SADC, se déroule du 20 au 23 avril et vise à renforcer la coordination, le suivi et la mise en œuvre des politiques d'intégration régionale.

Le RISDP 2020-2030 concrétise la Vision 2050 de la SADC, qui représente l'ambition que la communauté régionale se fixe à long terme et définit les aspirations de la région jusqu'en 2050. Le RISDP 2020-2030 succède au précédent RISDP, une feuille de route stratégique sur quinze (15) ans qui fournissait des orientations stratégiques pour la réalisation des objectifs socio-économiques à long terme de la SADC.