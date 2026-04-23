Angola: Coupe du pays - Redonda FC de Bengo éliminé aux tirs au but

Caxito — Le Redonda FC du Bengo a été éliminé, mercredi, de la Coupe d'Angola après sa défaite face au São Salvador do Kongo (9-10 aux tirs au but).

Ce match des huitièmes de finale a été disputé au stade municipal de Dande, dans la ville de Caxito. La rencontre a débuté sur un rythme équilibré, les deux formations se neutralisant durant la première période, conclue sur un score nul et vierge (0-0), malgré les tentatives du club local pour prendre le contrôle du jeu. Au retour des vestiaires, les équipes ont procédé à plusieurs ajustements. Le Redonda FC a ouvert le score à la 50e minute grâce à Barreiro, sur penalty, déclenchant l'enthousiasme des supporters présents dans les tribunes.

Le São Salvador do Kongo a réagi à la 76e minute par l'intermédiaire de Filó, qui a inscrit le but égalisateur. Le score est resté inchangé jusqu'au terme du temps réglementaire et des arrêts de jeu. La décision s'est alors jouée lors de la séance des tirs au but, transformée en véritable épreuve de nerfs. Les deux équipes ont fait preuve d'une grande efficacité, avec 13 tireurs de chaque côté convertissant leurs tentatives. Toutefois, le Redonda FC a fini par céder dans les moments décisifs, enregistrant quatre échecs contre trois pour son adversaire, scellant ainsi son élimination de la compétition.