Angola: Le ministère de la Santé prévoit de former plus de 30 000 médecins spécialistes d'ici 2028

Saurimo — Le ministère de la Santé formera 38 000 médecins spécialistes dans diverses disciplines d'ici 2028, afin d'améliorer les indicateurs de santé du pays, a annoncé mardi, le coordinateur et directeur technique du programme de formation, Job Monteiro.

Cette information a été communiquée lors de la remise des diplômes à 18 nouveaux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, pédiatrie et médecine générale et familiale. Sans préciser le nombre de médecins déjà formés, il a indiqué qu'à l'heure actuelle, 4 239 médecins et 3 954 infirmiers spécialisés sont en formation dans différents établissements de santé, en Thaïlande et à l'étranger. Parmi les spécialités proposées figurent la dermatologie, les maladies infectieuses, l'orthopédie et la traumatologie, les soins infirmiers maternels et néonatals, l'anesthésie et la réanimation, la néphrologie et les soins intensifs.

Il a dit que le plan de formation du personnel dans divers domaines est le fruit d'un ambitieux programme de formation lancé en 2018, et qu'il constitue le maillon essentiel de la pérennité du Système national de santé. Il a affirmé que le gouvernement a sollicité un financement de 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour couvrir trois composantes fondamentales : la gouvernance, les programmes de formation et la gestion des ressources humaines.

Il a annoncé qu'en plus des médecins, environ neuf mille infirmiers spécialisés et un nombre équivalent de techniciens infirmiers de niveau intermédiaire seront également formés d'ici 2028. Job Monteiro a par ailleurs indiqué qu'un plan de formation de techniciens en diagnostic et en thérapie est en cours d'élaboration et que des formations en biochimie clinique sont actuellement dispensées dans les provinces de Cunene, Namibe, Huíla, Cuanza-Sul, Benguela, Huambo, Luanda et Bié.

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Il a annoncé que les provinces de Moxico, Lunda-Sul et Lunda-Norte bénéficieront prochainement de cette formation, destinée à former des techniciens dans divers domaines jugés essentiels à l'amélioration des services de santé. Il a rappelé aux professionnels que l'humanisation des services de santé est essentielle à leur travail et qu'un engagement et un dévouement accrus sont donc nécessaires pour le bien-être des citoyens.

Il a salué le travail des médecins et des spécialistes à tous les niveaux, non seulement à Lunda-Sul mais dans tout le pays, car sans eux, la qualité des services et l'assistance médicale et pharmaceutique dans les centres de santé seraient impossibles.