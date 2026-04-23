Afrique: Santé mondiale - Des progrès notables en 2025 malgré des financements sous pression

L’Organisation mondiale de la santé a publié son rapport annuel sur les résultats, mettant en lumière des avancées significatives dans l’amélioration de la santé des populations à travers le monde en 2025. Selon le communiqué de l’organisme rendu public ce 23 avril, ces progrès interviennent dans un contexte difficile, marqué par des réductions de financement affectant à la fois l’institution et l’ensemble du secteur de la santé mondiale.

Publié à un moment charnière, ce rapport démontre, selon l’organisation, que son impact a été particulièrement fort dans les domaines où son expertise technique et son rôle de leader ont été pleinement mobilisés. L’OMS souligne notamment des avancées importantes dans les trois objectifs dits du « Triple Milliard », définis dans le cadre du Treizième Programme général de travail (GPW13) couvrant la période 2019-2025.

Selon le communiqué, environ 567 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à des services de santé essentiels sans subir de dépenses catastrophiques en 2025, soit une hausse de 136 millions par rapport à 2024. Par ailleurs, près de 698 millions de personnes supplémentaires ont été mieux protégées face aux urgences sanitaires, enregistrant une progression de 61 millions en un an. Enfin, l’organisation estime que 1,75 milliard de personnes supplémentaires ont bénéficié d’une amélioration de leur état de santé global, soit une augmentation de 300 millions depuis 2024.

Malgré ces résultats encourageants, l’OMS met en garde contre un retard persistant dans l’atteinte des objectifs de santé liés aux Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. D'après le document , plusieurs ambitions majeures restent hors de portée au rythme actuel, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué ces avancées tout en appelant à la vigilance. Il a ensuite déclaré que les résultats obtenus démontrent que, grâce au soutien de l’OMS et de ses partenaires, les pays ont pu générer des bénéfices concrets pour des millions de personnes. Il a toutefois insisté sur le fait que ces acquis restent fragiles et nécessitent un engagement durable ainsi que des investissements continus.

L’organisation rappelle également que ce rapport constitue une évaluation annuelle présentée en amont de l’Assemblée mondiale de la santé, permettant de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les défis persistants dans la mise en œuvre de son budget programme. L’édition 2025 se distingue, selon le communiqué de l’organisme, par un recours accru à des données probantes et par une hiérarchisation plus claire des priorités aux niveaux national, régional et mondial.

Le rapport complet sera présenté lors de la 79eme Assemblée mondiale de la santé, prévue du 18 au 23 mai 2026, un rendez-vous crucial pour définir les orientations futures en matière de santé mondiale.