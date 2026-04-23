Cote d'Ivoire: Reconnaissance nationale - Louis Van Bever honoré par l'État pour plusieurs décennies d'engagement

L'État de Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage à l'un de ses serviteurs engagés à travers la reconnaissance officielle du parcours de M. Louis Van Bever.

Le mercredi 22 avril 2026, le Ministre des Sports, Adjé Silas Metch, lui a accordé une audience au sein de son cabinet situé à Abidjan-Plateau, dans un moment empreint d'émotion et de gratitude. Absent lors de la cérémonie officielle de décoration, M. Louis Van Bever a tenu à effectuer personnellement le déplacement auprès du Ministre afin d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit des autorités ivoiriennes, en particulier du Chef de l'État, SEM Alassane Ouattara. Visiblement ému, il a salué cet honneur qu'il considère comme l'aboutissement d'un long engagement au service de la Côte d'Ivoire.

Cette distinction intervient dans un contexte particulièrement symbolique. En effet, M. Van Bever a été décoré dans l'Ordre du Mérite sportif le lundi 23 février 2026, lors de la cérémonie de présentation des voeux au Ministre des Sports, organisée au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. Cette reconnaissance vient consacrer son implication constante dans la promotion et le développement du sport ivoirien.

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Au-delà du mérite sportif, les services rendus par M. Louis Van Bever à la Nation ont également été salués au plus haut niveau de l'État. La Grande Chancellerie, agissant au nom du Président de la République, l'a ainsi élevé au rang de Chevalier dans l'Ordre du Mérite national. Une distinction qui traduit la reconnaissance officielle de plusieurs décennies d'engagement, remontant à la période précédant les indépendances et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui.

À travers ces distinctions, l'État de Côte d'Ivoire met en lumière le parcours exemplaire d'un homme dont la fidélité, la constance et le dévouement ont contribué de manière significative au rayonnement du sport et au développement national. Ce double hommage, à la fois sportif et civil, illustre la volonté des autorités ivoiriennes de valoriser les acteurs dont l'action s'inscrit durablement dans la construction de la Nation.

En recevant M. Louis Van Bever, le Ministre Adjé Silas Metch a, une fois de plus, réaffirmé l'importance de la reconnaissance du mérite et de la contribution des personnalités qui oeuvrent, souvent dans la discrétion, au service de la Côte d'Ivoire.