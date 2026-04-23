Cote d'Ivoire: Procédure judiciaire - Les quatre accusations visant Assalé Tiémoko Antoine

Le Bureau exécutif national d'Aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire (Adci) a informé l'opinion nationale et internationale des poursuites engagées contre son président, Assalé Tiémoko Antoine.

Dans un communiqué signé le mercredi 22 avril 2026 par le secrétaire du mouvement, Roger Youan, plusieurs chefs d'accusation ont été retenus à son encontre. Il s'agit notamment de trouble à l'ordre public, d'incitation à la révolte, de discrédit porté sur les institutions de la République, ainsi que de diffusion de fausses nouvelles.

Des faits jugés graves par les autorités et qui s'inscrivent dans un contexte sociopolitique marqué par une vigilance accrue autour des questions de stabilité institutionnelle. Selon la même source, le président de l'Adci a été auditionné au Bureau des enquêtes générales de la Préfecture de police d'Abidjan.

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L'audition s'est prolongée jusque tard dans la nuit, sans que les conclusions de cette procédure ne soient encore officiellement rendues publiques. Au cours de cette audition, Assalé Tiémoko Antoine a bénéficié de l'assistance de son conseil juridique, composé de Maître Oumou Sanogo et de Maître Christian Adagba, mobilisés pour assurer sa défense dans cette affaire. Cette situation suscite déjà de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique, alors que les regards restent tournés vers les suites judiciaires qui pourraient être données à ce dossier.