Angola: Le pays et l'Éthiopie discutent des mécanismes de renforcement des relations diplomatiques

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a reçu mardi à Luanda l'ambassadeur non-résident d'Éthiopie en Angola, Mekuria Getachew, qui a manifesté l'intérêt des autorités éthiopienne pour l'ouverture d'une mission diplomatique dans le pays.

Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de l'Angola transmis à l'ANGOP, l'établissement d'une ambassade à Luanda vise à renforcer les relations bilatérales.

Cette rencontre fait suite à la récente présentation des lettres de créance de l'ambassadeur éthiopien au Président de la République, João Lourenço, en sa qualité d'ambassadeur d'Éthiopie en Angola, résidant à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Cette occasion a également permis un échange de vues sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.

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Sur le plan bilatéral, les deux pays ont évoqué l'état de la coopération et la nécessité d'accélérer la conclusion de plusieurs instruments juridiques sectoriels actuellement en cours de négociation.

« L'Éthiopie dispose d'une communauté résidente en Angola, dont la présence contribue au dynamisme des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays », a-t-il déclaré.

La note souligne que, sur le plan régional, les interlocuteurs ont abordé la situation politique et sécuritaire dans la Corne de l'Afrique, en insistant sur les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que sur la tenue des prochaines élections générales éthiopiennes, prévues en juin de cette année.

L'Angola et l'Éthiopie entretiennent des relations diplomatiques stables et historiques, fondées sur l'amitié, la solidarité et la coopération mutuelle.

Les deux pays collaborent activement au sein de l'Union africaine (UA), dont le siège se trouve à Addis-Abeba, et partagent des positions convergentes sur les questions relatives à l'intégration africaine, à la paix et à la sécurité sur le continent, ainsi qu'au développement durable.