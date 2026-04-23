Angola: Les autorités doivent lever les obstacles au développement humain - Pape Léon XIV

Malabo — Le pape Léon XIV a déclaré mardi à Malabo qu'il est du devoir inaliénable des autorités civiles de lever les obstacles au développement humain intégral, fondé sur les principes de solidarité et de destination universelle des biens.

L'évêque de Rome a tenu ces propos lors d'une rencontre avec les autorités, des représentants de la société civile et le corps diplomatique accrédité en Guinée équatoriale, dans le cadre de la dernière étape de son voyage apostolique sur le continent africain.

Dans son allocution, le Saint-Père a mis en garde contre les effets de l'évolution technologique rapide qui, selon lui, alimente une spéculation croissante autour des matières premières, au détriment de valeurs essentielles telles que la protection de l'environnement, les droits des communautés locales, la dignité du travail et la sauvegarde de la santé publique.

Le pape Léon XIV a également évoqué son prédécesseur, le pape François, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, citant son appel contre « une économie d'exclusion et d'inégalité sociale », soulignant qu'un tel modèle « tue » et compromet l'équilibre des sociétés.

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Le pontife a par ailleurs estimé que la multiplication des conflits armés dans le monde est fréquemment liée aux conflits relatifs aux ressources naturelles, telles que le pétrole et les minéraux, souvent exploitées au mépris du droit international et de l'autodétermination des peuples.

Dans l'après-midi, toujours à Malabo, le Saint-Père a rencontré des personnalités du monde culturel sur le campus de l'Université nationale de Guinée équatoriale, qui porte son nom, et s'est également rendu à l'hôpital psychiatrique « Jean-Pierre Olie », où il a échangé avec des patients et a apprécié une exposition d'artisanat réalisée par les pensionnaires.

Ce voyage s'inscrit dans la phase finale du premier pèlerinage apostolique du pape Léon XIV en Afrique, après ses visites en Algérie, au Cameroun et en Angola.