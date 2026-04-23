Angola: Appel à une action conjointe face aux défis sécuritaires

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, a lancé lundi à Dakar, au Sénégal, un appel à la solidarité et à la promotion de solutions aux défis complexes de la sécurité mondiale, en particulier pour le continent africain.

Selon un communiqué du ministère des Relations Relations (Mirex) consulté par l'ANGOP, cette déclaration a été faite lors de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité.

À l'ouverture de cet événement, placé sous le thème « L'Afrique face aux défis de la stabilité, de l'intégration et de la souveraineté : quelles sont les solutions durables ? », le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a plaidé pour une approche globale de la souveraineté africaine, englobant les dimensions énergétiques, technologiques, alimentaires et environnementales.

Il a également souligné que le développement durable requiert une stabilité effective et a appelé au renforcement de la solidarité entre les pays du continent face au terrorisme, à l'extrémisme violent et aux crises de gouvernance.

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Cet événement a réuni des chefs d'État, des membres de gouvernements, des experts, des universitaires, des représentants de la société civile et des organisations internationales afin d'analyser les principaux risques pesant sur la sécurité du continent africain et d'identifier des réponses concrètes.

Le Forum, qui s'est achevé mardi dernier, s'est tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf et a abordé des thèmes clés liés à la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité, la croissance économique et l'intégration régionale.

Le programme était structuré en trois grandes phases, les 20 et 21 avril, avec des séances plénières, des ateliers et des événements parallèles.

Depuis 2014, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'impose comme une plateforme de référence pour le débat stratégique international, contribuant de manière significative à l'élaboration de politiques publiques et d'initiatives de coopération en matière de paix et de sécurité.

Dans ce contexte, la présente édition se déroule dans un contexte international marqué par de profondes transformations, notamment la croissance démographique en Afrique et l'épuisement des ressources naturelles, les impacts du changement climatique et le développement des technologies numériques - autant de facteurs qui posent de nouveaux défis à la gouvernance et à la souveraineté des États.

L'objectif principal du Forum est de renforcer la paix et la sécurité en Afrique, grâce à une approche collaborative privilégiant les solutions africaines aux défis africains, dans un contexte mondial de plus en plus interdépendant.

À l'instar d'autres initiatives internationales, telles que les forums de Lomé et du Qatar, le Forum de Dakar s'affirme comme un instrument de diplomatie stratégique reliant politique, sécurité et coopération internationale, dans une période de reconfiguration de l'architecture de sécurité mondiale.