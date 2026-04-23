Angola: Le président de la CSMJ évalue les conditions au tribunal du district de Luanda

Luanda — Le président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire (CSMJ), Norberto Sodré João, a effectué lundi, une visite de travail au tribunal du district de Luanda, afin d'évaluer les conditions de fonctionnement des différentes salles d'audience et services.

La journée a débuté dans la salle du civil, située à Maianga, et s'est poursuivie dans les domaines du contentieux douaniers et maritime au port de Luanda.

La visite a inclus la salle du commerce, située sur la Rue Rainha Ginga, et s'est terminée au palais Dona Ana Joaquina.

Au cours de cette visite, le président de la CSMJ a constaté, sur terrain, les conditions de travail au sein des infrastructures qui intègrent le tribunal du district de Luanda, dans le cadre des actions de suivi et d'amélioration du fonctionnement des instances judiciaires.

Au terme de sa rencontre avec les fonctionnaires judiciaires et les magistrats, le président du tribunal du district de Luanda, Paulino Gaspar Cândido, a dit qu'il avait présenté au président du CSMJ, le tableau réel de la situation au sein de l'institution, y compris les principaux défis rencontrés dans l'exercice de l'activité juridictionnelle.