Angola: Le brent s'échange à 101,59 $US

Luanda — Le prix du Brent a ouvert la séance de jeudi à 101,59 $US, soit une hausse de 0,97 % par rapport à la veille.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international.

Il sert également de point de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.