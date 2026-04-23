Angola: Soyo s'impose comme principal pôle énergétique du pays

Mbanza Kongo — La municipalité de Soyo, dans la province de Zaire, occupe une position stratégique centrale en tant que principal pôle énergétique de l'Angola et véritable symbole de la transformation en cours du secteur énergétique national.

Cette déclaration a été faite par le vice-gouverneur de Zaire chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Afonso Nzolameso, lors de son discours prononcé mercredi à Mbanza Kongo, à l'occasion de l'ouverture d'un atelier sur la « transition énergétique et la durabilité environnementale », organisé dans le cadre des activités commémoratives du 22 avril, Journée mondiale de la Terre.

Selon le gouvernant, Soyo abrite actuellement certains des projets structurants les plus importants de l'Angola, témoignant de l'engagement du pays en faveur d'une transition énergétique responsable et durable.

Il a souligné que l'Angola, nation engagée en faveur du développement durable, assume pleinement et de manière responsable son rôle dans ce processus, en adoptant des politiques publiques et en promouvant des investissements visant à garantir une mix énergétique plus propre, plus efficace et plus inclusif.

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« C'est dans ce contexte qu'il convient de souligner, avec une grande reconnaissance, les efforts constants de l'Exécutif angolais pour promouvoir une transition énergétique équilibrée, qui garantit simultanément la croissance économique, la sécurité énergétique et la préservation de l'environnement », a-t-il insisté.

Parmi les projets structurants du secteur énergétique mis en oeuvre dans la municipalité de Soyo, le vice-gouverneur de Zaire a mis en avant la construction de la première usine de gaz non associé en Angola, dans le cadre du nouveau consortium gazier.

Cette infrastructure constitue une étape historique dans l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques nationales.

Afonso Nzolameso a indiqué qu'il s'agit d'une infrastructure qui allie développement économique et responsabilité environnementale, le gaz naturel se présentant comme une source d'énergie de transition moins polluante, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le vice-gouverneur a également évoqué le rôle structurant de la centrale à cycle combiné de Soyo, qui s'est imposée comme l'une des principales sources de production d'électricité en Angola.

Avec une capacité installée initiale d'environ 750 MW, elle constitue un pilier fondamental du système électrique national, capable de soutenir la croissance économique de diverses régions du pays.

Il a également signalé le projet Angola LNG, dont la capacité de traitement atteint environ 1,1 milliard de pieds cubes de gaz par jour, pour une production annuelle d'environ 5,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié.

Ce projet, a-t-il poursuivi, joue un rôle crucial dans l'élimination du torchage du gaz, la promotion d'une utilisation durable des ressources et le renforcement de l'engagement de l'Angola en faveur des objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique, l'une des plus grandes préoccupations environnementales au monde.

« L'Angola, sous la direction du président João Lourenço, s'affirme comme un acteur responsable sur la scène internationale, en s'alignant sur les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris en France », a-t-il souligné.

Ont participé à cet atelier, organisé par la société Angola LNG en partenariat avec le gouvernorat de Zaire, des membres du gouvernement local, des administrateurs municipaux, des autorités traditionnelles, des universitaires et d'autres invités.