Angola: Le Programme d'investissement public compte exécuter plus de 3 000 projets

Luanda — Le Programme d'investissement public (PIP) pour l'exercice 2026 prévoit la réalisation de 3 500 projets, dotés d'un budget de 5,1 milliards de kwanzas, avec une priorité accordée à la lutte contre la pauvreté et à l'achèvement des infrastructures sociales.

Selon Laércio Cândido, directeur national des investissements publics, qui s'exprimait devant la presse, l'Exécutif angolais a priorisé les projets de lutte contre la pauvreté, dont 977 projets relevant du « Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté ».

Il a affirmé que le portefeuille d'investissements pour cette année vise à poursuivre la stratégie de développement socio-économique du pays et que, dans cette continuité, le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) comprend environ 900 projets, avec l'objectif de construire plus de 400 écoles cette année.

Par ailleurs, il a ajouté qu'environ 264 projets structurels d'envergure sont également en cours, essentiels pour générer des externalités positives dans plusieurs provinces.

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Laércio Cândido a toutefois souligné que le PIP 2026 prévoit la réalisation de 300 projets d'ici la fin de l'année, touchant les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et de l'administration publique, avec un budget de 5,1 milliards de kwanzas.

Solde budgétaire 2025

Concernant le solde des investissements publics de l'année précédente (2025), un montant de 6,2 milliards de kwanzas a été alloué, permettant la réalisation de 113 projets à travers le pays.

« L'année 2025 a démontré que, grâce aux investissements publics, il est possible de construire des écoles et des hôpitaux, de réhabiliter et de construire plus de 700 kilomètres de routes, et d'étendre le réseau d'eau potable et d'énergie à l'ensemble du territoire », a insisté le responsable.

Nouveau cadre juridique pour le budget général de l'État 2026

Interrogé sur la rigueur budgétaire dans la gestion des fonds et les innovations juridiques, Laércio Cândido a assuré que le PIP (Programme de promotion des investissements) n'autorise aucune dépense hors calendrier. « L'exécution suit un calendrier physique et financier rigoureux », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que tout est programmé annuellement en fonction des priorités du Plan national de développement (PND) et des ressources disponibles.

Le directeur a également souligné que la nouvelle législation régissant le budget général de l'État 2026 apporte des clarifications importantes sur le transfert de projets entre l'administration centrale et les administrations locales, éliminant ainsi les lacunes juridiques qui entravaient la gestion administrative.

Cette nouvelle législation apporte des innovations importantes, telles que la clarification des compétences pour le transfert de projets entre l'administration centrale et locale, comblant ainsi un vide juridique.