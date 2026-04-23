Afrique: Yiwu - Un exemple de développement local inédit

Ville cosmopolite et commerciale située dans la province du Zhejiang, Yiwu bâtit chaque jour sa réputation de hub mondial du commerce des produits de base. Le centre international de commerce de la ville est le rendez-vous privilégié des hommes d'affaires et des touristes venus des quatre coins du monde entier.

Réparti en plusieurs compartiments et s'étendant sur une vaste superficie, le centre propose une gamme variée de produits qui vont de l'habillement à l'électroménager en passant par les jouets, l'électronique et les matériaux de construction... En plus des produits chinois, on trouve des articles provenant de tous les pays du monde. Dans le hall réservé à l'Afrique, les visiteurs peuvent découvrir des objets de l'artisanat, du café, des vêtements, de l'encens, du beurre de karité, originaires, entre autres, de Madagascar, de l'Afrique du Sud, du Bénin et de l'Éthiopie.

Installée à Yiwu depuis 2009, Victoria Ali, originaire de Madagascar, est une digne représentante du continent africain. Dans sa boutique où affluent régulièrement des clients, elle propose des objets de l'artisanat de la grande île et d'autres pays africains comme le Kenya, le Bénin, le Burkina Faso ou encore le Ghana. Selon elle, l'Afrique produit des merveilles qui gagneraient à être connues en Chine. « Nos artisans confectionnent de belles choses avec leurs mains. Ce travail extraordinaire mérite d'être promu. Au-delà du business, je suis fière de montrer le visage de l'artisanat africain en Chine », confie-t-elle, l'air ému.

Dans les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, Yiwu se veut également un trait d'union entre les deux parties. En effet, à travers le centre de services économiques et commerciaux Chine-Afrique, des entreprises chinoises proposent leur savoir-faire dans divers secteurs tandis que des espaces dédiés à des pays africains font la promotion de produits agricoles, miniers et artisanaux qui intéressent le marché chinois.

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Les grands projets de logement et autres projets d'infrastructure sur le continent africain sont également proposés aux compagnies chinoises. Le centre conseille et guide par ailleurs les investisseurs chinois à la recherche d'opportunités d'affaires en Afrique. Épousant les tendances du moment, le centre international a connu une extension ces dernières années. Un compartiment de 125 000 m² a été aménagé et dédié aux technologies de drones et de robotique. Dans cet espace high-tech, les boutiques de drones et de robots rivalisent avec celles des petits articles de commodité.

Ces bijoux technologiques suscitent la curiosité des visiteurs et s'écoulent comme des petits pains. Des entreprises de drones et de robotique ont même installé des showrooms pour des démonstrations. On y voit des robots humanoïdes exécuter des pas de danse en synchronisation parfaite avec une musique ou livrer des combats d'arts martiaux.

Symbole vivant de l'ouverture de la Chine au monde, le cosmopolitisme de Yiwu séduit à plus d'un titre. La gastronomie étrangère est très bien développée dans la ville. Les enseignes de restaurants arabes, asiatiques et africains sont visibles dans les endroits les plus animés de Yiwu. Ce constat se justifie pleinement d'autant plus que la ville entretient des relations commerciales avec plus de 230 pays et régions à travers le monde. Ville accueillante, Yiwu bouillonne au rythme d'une vitalité économique exceptionnelle. Les immeubles qui poussent de part et d'autre de la ville témoignent de l'importance de l'activité économique et commerciale.

Expérience de développement unique et réussie reposant sur les ressources locales, l'exemple de Yiwu est devenu un cas d'école au point que le président chinois, Xi Jinping, a invité les régions et provinces chinoises à s'en inspirer pour innover, réformer et ouvrir une voie de développement de haute qualité. Plaque tournante des exportations chinoises, le nombre d'acteurs économiques sur le marché des petites marchandises a dépassé 1,26 million, selon les chiffres officiels.