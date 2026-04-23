Sénégal: Le Ministre Amadou Ba pour le developpement du tourisme de croisière

Le mythique paquebot Queen Mary 2 a fait escale à Dakar, confirmant l'attractivité croissante du Sénégal sur la carte mondiale du tourisme de croisière. A cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, en compagnie du Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, du Directeur général de l'ASPT ainsi que du Président du Conseil d'administration du Port, M. Ngouda Mboup, ont effectué, mercredi 22 avril, une visite à bord de ce géant des mers.

« Nous avons plus de mille personnes qui ont fait des excursions sur Dakar avec cette escale d'une journée. Cela nous oblige au niveau du ministère du Tourisme à repenser notre stratégie », a déclaré Amadou Ba. Ce dernier a souligné l'apport du Port autonome de Dakar dans l'offre touristique. « Notre collaboration avec le port est essentielle si on veut développer ce tourisme de croisière et nous pensons qu'avec l'aide du port, le Sénégal va être bientôt le leader en Afrique de l'Ouest », a relevé le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Waly Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar s'est réjoui de l'escale de ce mythique paquebot. « nous les accueillons avec grand plaisir ici au niveau du port de Dakar », a-t-il déclaré d'emblée. Et d'ajouter : « Cette escale montre que le port autonome de Dakar est en train de se repositionner sur le plan stratégique ». Il souligne que le port n'est plus seulement un hub logistique. « Nous entendons aussi nous repositionner en tant que hub touristique », relève-t-il.

Long de près de 345 mètres, le Queen Mary 2 est l'un des plus grands paquebots de croisière au monde. Véritable ville flottante, il peut accueillir environ 2 700 passagers, servis par plus de 1 200 membres d'équipage, et offre des prestations haut de gamme alliant luxe, culture et divertissement.

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