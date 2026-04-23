Sénégal: Karpowership renforce l'impact mondial de sa fondation One World Karadeniz

À l'occasion du troisième anniversaire de sa plateforme de responsabilité sociale, la fondation One World Karadeniz, le groupe énergétique Karpowership annonce l'accélération et l'élargissement de son impact social dans les pays où il opère.

Depuis sa création, la fondation a touché des dizaines de milliers de bénéficiaires à travers des programmes axés sur l'éducation, l'autonomisation des femmes, le développement communautaire et la durabilité environnementale. Présente dans plus de 15 pays, One World Karadeniz met l'accent sur des actions à impact durable, ciblant particulièrement les femmes, les enfants et les jeunes.

Au Sénégal, Karpowership déploie plusieurs initiatives en faveur des communautés locales. À Dakar, l'entreprise soutient notamment SOS Villages d'Enfants à travers des programmes de réhabilitation d'infrastructures, de promotion du sport et de développement d'activités génératrices de revenus au profit des enfants.

Par ailleurs, la société contribue à assurer une alimentation électrique fiable à hôpital pour enfants Albert Royer, permettant la prise en charge continue d'environ 85 000 patients pédiatriques chaque année, venus du Sénégal et de pays voisins.

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À l'échelle internationale, les actions de la fondation ont permis à plus de 58 000 élèves de bénéficier de bourses et de programmes éducatifs, avec une attention particulière portée au maintien des filles dans le système scolaire. Des projets de rénovation d'écoles et d'orphelinats ont également été menés dans plusieurs pays africains et en Amérique latine, contribuant à améliorer les conditions d'apprentissage.

L'autonomisation des femmes constitue un autre pilier des interventions, avec des initiatives telles que Girl Power, Girl Move Academy et Women in Energy Network (WEN) Africa, destinées à renforcer leur participation à la vie économique et sociale.

Enfin, des projets environnementaux, notamment de reforestation avec des espèces locales dans cinq pays, viennent compléter ce dispositif en faveur de la résilience écologique.

À travers la fondation One World Karadeniz, Karpowership réaffirme sa stratégie consistant à combiner fourniture d'énergie et développement des communautés, avec l'ambition d'étendre davantage ses actions à l'échelle mondiale.

À propos de Karpowership

Acteur mondial de l’énergie, Karpowership dispose de plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de solutions énergétiques rapides et flexibles. L’entreprise exploite la plus grande flotte mondiale de navires-centrales électriques (Powerships), avec une capacité supérieure à 8 000 MW répartie sur 45 unités, ainsi que des infrastructures liées au gaz naturel liquéfié (GNL).