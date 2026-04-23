Sénégal: Kolda - Le président Bassirou Diomaye Faye lance sa tournée économique

Vélingara, 23 avril 2026. Sous une forte chaleur, le président Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol de Vélingara ce matin, marquant le coup d'envoi d'une tournée économique de 72 heures au coeur du Fouladou.

Vêtu d'un costume traditionnel africain marron, le chef de l'État est arrivé avec la ferme intention de prendre le pouls de la production locale, accueilli par une haie d'honneur composée des autorités administratives et locales de la région de Kolda.

Première étape de cette immersion : l'usine Sodefitex. Un passage hautement symbolique. Escorté par le maire Mamadou Oury Bailo Diallo, le président du Conseil départemental Ibrahima Diawandou Barry, et sous la conduite technique du directeur général de la Sodefitex, le président Faye a passé au peigne fin les installations. Entre les lignes de production et les explications techniques, l'ambiance est studieuse, centrée sur les leviers du développement agricole local.

À peine le temps de clore ce chapitre industriel, le cortège présidentiel fait cap sur le secteur G du bassin de l'Anambé.

Le chef de l'État y est attendu pour un tête-à-tête avec les producteurs, confirmant la teneur très « terrain » de ce séjour dans le sud du pays.