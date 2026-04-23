Sénégal: Vélingara - La SODEFITEX au coeur de la stratégie de souveraineté économique

En visite à Vélingara, le Président Bassirou Diomaye FAYE a marqué un temps fort de sa tournée économique à l'usine de la SODEFITEX. Une étape qui met en lumière le rôle central de la filière cotonnière dans la dynamique de développement territorial, de création de richesses et de consolidation de la souveraineté économique du Sénégal.

À travers cette séquence, le Chef de l'État a mis en exergue le rôle stratégique de la filière cotonnière dans l'économie nationale, en particulier dans les zones rurales. Forte de plus de cinquante ans d'expérience, cette filière constitue un pilier structurant, contribuant à la sécurisation des revenus, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la stabilité des territoires.

Les chiffres traduisent l'ampleur de son impact : plus de 16 000 producteurs encadrés, plus de 20 000 hectares cultivés et près de 500 000 personnes qui en dépendent directement ou indirectement. À cela s'ajoutent entre 400 et 700 emplois directs selon les campagnes, dont 270 permanents, ainsi qu'une redistribution annuelle estimée à 3,5 milliards de FCFA au profit des producteurs et des acteurs du monde rural.

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Au-delà des performances, cette visite illustre une orientation politique assumée : bâtir un développement durable fondé sur des filières créatrices de valeur au plus près des bassins de production. Dans cette dynamique, la SODEFITEX s'impose comme un levier de souveraineté économique, de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, mais aussi d'industrialisation nationale.