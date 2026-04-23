Sénégal: Africa Works et Amemba scellent un partenariat structurant

Signé mardi 21 avril dans la capitale sénégalaise, l'accord entre Africa Works et l'Amicale des anciennes élèves de la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée vise à accompagner les lycéennes vers une meilleure insertion académique et professionnelle, à travers un dispositif articulé autour de quatre axes.

La formalisation du partenariat entre Africa works et l'Amicale des anciennes élèves de la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée (Amemba) consacre un rapprochement stratégique entre monde de l'entreprise et communauté éducative, avec en ligne de mire l'accompagnement des jeunes filles dans leurs choix d'orientation et leur insertion future.

L'accord, signé mardi 21 avril, s'articule autour de quatre volets clairement définis. Le premier porte sur la mise à disposition, à titre gracieux, d'espaces de travail au sein d'Africa Works pour l'Amemba. Ces locaux doivent permettre à l'association de structurer ses activités et d'organiser ses rencontres annuelles dans un cadre professionnel.

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Le deuxième axe concerne l'organisation d'un forum des métiers. Africa Works entend mobiliser sa communauté d'affaires afin d'offrir aux lycéennes un panorama élargi des carrières possibles. « Nous mettrons à contribution notre réseau pour proposer un forum le plus complet possible », a expliqué son fondateur et directeur général, Grégoire Schwebig, évoquant la participation de professionnels appelés à choisir leurs métiers et leurs parcours.

Dans le prolongement, un troisième volet vise à développer un programme de stages d'immersion. L'objectif est de permettre aux élèves de découvrir concrètement différents environnements professionnels, afin d'éclairer leurs choix d'études. « Offrir à ces lycéennes l'opportunité de découvrir des métiers est essentiel pour les aider à prendre des décisions d'orientation éclairées », a souligné M. Schwebig.

Enfin, le partenariat prévoit la création et la structuration d'un club d'entrepreneuriat. Celui-ci sera animé par des panels d'experts et donnera lieu à des concours de projets, dans le but de diffuser une culture entrepreneuriale auprès des jeunes filles. Un axe que le dirigeant présente comme central dans la démarche d'Africa Works.

Par ailleurs, l'initiative s'inscrit dans une réflexion plus large sur la responsabilité sociale de l'entreprise. « Nous estimons avoir un devoir de contribution à la société, et nous avons identifié l'éducation comme un levier majeur », a fait valoir M. Schwebig, insistant sur l'importance de préparer les générations futures, et en particulier les jeunes filles, à jouer un rôle actif dans le développement économique.

Du côté de l'Amemba, la portée de l'accord est également mise en avant. Sa présidente, Mme Matel Sow, y voit « un partenariat stratégique » permettant à l'association de disposer enfin d'un siège et de renforcer ses actions en faveur de l'excellence académique et de l'insertion professionnelle. « Il s'agit d'accompagner les élèves dans leurs choix post-bac, mais aussi de les initier à l'entrepreneuriat et aux nouveaux métiers, notamment liés à l'intelligence artificielle », a-t-elle indiqué.

L'organisation du forum des métiers, prévue en fin d'année, constitue à cet égard une étape clé. Il doit offrir aux lycéennes un accès direct à l'information sur les professions, leurs exigences et les parcours de formation associés. En parallèle, les stages d'immersion doivent leur permettre de confronter leurs aspirations à la réalité du terrain.

« Beaucoup de lycéens n'ont pas l'opportunité de tester des métiers ou d'obtenir des informations de première main », a relevé Mme Sow, insistant sur la nécessité de mieux préparer les élèves, notamment celles issues d'un cursus en internat, à leur entrée dans le monde professionnel.