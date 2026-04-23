Sénégal: Agropole Sud - Kolda accueille un levier stratégique pour l'industrialisation agricole

Le Parc agro-industriel de Kolda va être officiellement inauguré, ce vendredi 24 avril 2026, par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette infrastructure s'inscrit dans la mise en oeuvre des agropoles, un programme structurant destiné à accélérer la transformation des produits agricoles et à renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Au coeur de cette dynamique, la mise à niveau des entreprises apparaît comme un pilier incontournable. Le Bureau de Mise à Niveau, structure placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, accompagne les PME et TPE afin de renforcer leur compétitivité. L'objectif est clair : permettre aux entreprises locales de s'adapter aux exigences industrielles, en modernisant leurs équipements, en améliorant leur gestion et en facilitant leur accès au financement.

Les agropoles, axés sur des filières prioritaires telles que la mangue, l'anacarde, le maïs, la pêche et l'élevage, visent à structurer de véritables écosystèmes industriels. Mais sans entreprises performantes, ces infrastructures risqueraient de rester sous-exploitées. « La mise à niveau n'est pas une option, c'est une condition de succès pour les Agropoles », souligne la direction du BMN.

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Dans le cadre de l'Agropole Sud, 53 entreprises ont déjà bénéficié de cet accompagnement, avec un engagement global de près de 598 millions de FCFA en primes. Ces financements ont permis de mobiliser plus de 1,2 milliard de FCFA d'investissements, traduisant un effet de levier significatif pour le tissu économique local. Sur le plan social, ces initiatives contribuent à la consolidation de plus de 1.200 emplois et à la création de plus de 200 nouveaux postes.