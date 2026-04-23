Congo-Brazzaville: Incivisme à Brazzaville - Des postes transformateurs vandalisés au quartier Massengo

En l'espace de 48 heures, deux postes transformateurs de la société Energie électrique du Congo (E²C) ont été vandalisés au quartier Massengo-Ibalicko, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri.

Le premier transformateur endommagé est le poste HTA/BT Kenguepoko, situé à côté du point de vente (Agence Trois poteaux), dans les premières heures du matin du 22 avril. En effet, les ménages alimentés par ce transformateur qui couvre jusqu'au quartier Ibalicko-village se sont réveillés dans le noir.

« C'est aux environs de 2 h 10 mn que nous avons constaté la coupure d'électricité. Ils ont ouvert le transformateur avec la clé et ont coupé des câbles, en pensant certainement que c'était du cuivre comme la fois dernière. Mais lorsqu'ils ont constaté que le cuivre avait été remplacé par l'aluminium, ils ont tout abandonné. Ce qui est curieux, c'est le fait que les clés de ce genre de transformateur ne sont pas nombreuses à Brazzaville », a témoigné un ancien tâcheron d'E²C.

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Si ces inciviques n'ont rien emporté avec eux, les dégâts causés par leur passage ne sont pas négligeables. C'est pour la deuxième fois que ce poste transformateur est visité par des individus mal intentionnés. « La première fois, il y a environ un an, ils avaient emporté les câbles, parce que c'était du cuivre, une matière première recherchée. La population y est restée sans électricité pendant des jours avant d'envahir cette agence en proférant des menaces », a indiqué un riverain.

Un fait curieux : ce transformateur est installé à moins d'une centaine de mètres du poste de police avancé du quartier Trois poteaux. De plus, l'agence, située tout juste à côté, est gardée par des sentinelles. « Ces gens opèrent souvent à mains armées, le véhicule les transportant est non immatriculé », a-t-on appris.

Comme si cela ne suffisait pas, ces hors-la-loi qui fonctionnent en toute impunité ont visité la nuit suivante, donc celle du 22 au 23 avril, un autre poste transformateur situé à côté de la paroisse Saint Grégoire de Kingoma-Massengo sans faire trop de dégâts.

La question que l'on se pose est celle de savoir à qui profitent ces actes de sabotage qui n'honorent que leurs auteurs ? Ne serait-il pas nécessaire d'intéresser les forces de l'ordre dans la sécurisation des installations de la société E²C ? Face à ces actes de banditisme, ce sont des paisibles citoyens qui en paient le lourd tribut.