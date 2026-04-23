Congo-Brazzaville: Fécofoot - L'Assemblée générale ordinaire fixée au 13 juin

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) se tiendra le 13 juin, a annoncé son Comité exécutif, au terme de sa session du 22 avril présidée par Henri Endzanga, premier vice-président assurant l'intérim du président. Le lieu des assises sera communiqué au moment opportun, précise le communiqué.

Le Comité exécutif a décidé de réengager l'AC Léopards de Dolisie et l'Association sportive Otohô aux prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). L'AC Léopards jouera la Ligue des champions 2026-2027 et l'AS Otohô la Coupe africaine de la Confédération de la même saison. « En l'absence de toutes compétitions nationales et tenant compte du calendrier de la CAF fixant le dernier délai au 30 juin 2026, le Comité exécutif a décidé d'engager les clubs AC Léopards pour la Champions League et AS Otohô pour la Coupe de la Confédération africaine de football », peut-on lire dans le communiqué final.

Au cours de cette saison, les deux clubs congolais ont connu des fortunes diverses dans leur campagne africaine. En Ligue des champions, AC Léopards de Dolisie a été éliminée au premier tour préliminaire par Black bulls du Mozambique sans perdre un match mais aux tirs au but. AS Otohô a été éliminée à la porte des demi-finales par le Zamalek d'Egypte sans pourtant démériter. Le manque de compétition a vraiment joué un sale tour à tous les deux. Le Comité exécutif envisage, par ailleurs, une rencontre avec les clubs et présidents des ligues, précisant qu'un chronogramme sera établi.

La Fécofoot a été informée de l'organisation d'un atelier pour les administrateurs des académies et centres de formation de football du 27 avril au 2 mai. « Dans le même ordre d'idées, il est prévu un atélier à Douala du 12 au 14 mai des présidents et secrétaires généraux des ligues de football des jeunes. Par ailleurs, il sera organisé à Brazzaville un cours Fifa MA pour les jeunes arbitres », poursuit le communiqué.

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Dans son mot d'ouverture, le premier vice- président a déclaré : « Plus que jamais, il nous appartient de consolider notre gouvernance, de préserver l'intégrité de notre organisation et de démontrer notre capacité à agir avec rigueur, discernement et efficacité. A cet égard, je tiens à souligner que la Fifa a réaffirmé son soutien au Comité exécutif. Ce soutien, loin d'être anodin, nous honore tout en nous obligeant à être exemplaires dans l'exercice de nos missions ».