Congo-Brazzaville: Olympiade nationale de la langue russe 2026 - Douze lauréats distingués

À l'occasion de la 36e édition de l'Olympiade nationale de la langue et littérature russes, douze élèves congolais ont été primés le 21 avril à la Maison russe dans une atmosphère à la fois solennelle et enthousiaste. Après plusieurs mois d'apprentissage intensif et de discipline, les lauréats voient s'ouvrir des perspectives concrètes, notamment l'accès à des bourses d'études en Russie.

Placée sous le patronage de Régine Tchicaya-Oboa, directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, la cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités du monde éducatif. À travers cette initiative, la langue russe continue de gagner du terrain au Congo. Et pour ces douze lauréats, cette distinction marque moins une finalité qu'un point de départ vers un avenir résolument tourné vers l'international.

Parmi les lauréats, Franck Micaël Poaty, classé deuxième, savoure une réussite qu'il attribue à la constance. « C'est le fruit d'un travail acharné et de l'écoute attentive des conseils de mes professeurs », confie-t-il, visiblement ému. Première du classement, Marie France Ekoulimaï Dekambi n'a pas caché sa gratitude envers ses encadreurs, évoquant « un processus rigoureux, construit sur plusieurs mois ». Pour elle, cette distinction est autant une récompense qu'un engagement à poursuivre l'excellence.

Les témoignages des lauréats traduisent tous une même réalité, à savoir celle d'un parcours exigeant. Rebecca Miekountima évoque pour sa part les difficultés surmontées. « Il y a eu du stress, de la peur et du doute, mais on s'est donné à fond », se réjouit-elle. Déterminée, elle voit déjà plus loin : perfectionner son russe et transformer cette opportunité en levier professionnel.

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Face à ces jeunes talents, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrudinova, a salué un engagement collectif remarquable. « C'était vraiment très intéressant de vous écouter, de voir comment vous avez travaillé ensemble », a-t-elle déclaré, mettant en avant la dimension collaborative et culturelle du concours. Mais elle a surtout tenu à replacer cette réussite dans une trajectoire plus large. « C'est votre premier trophée, mais pas votre limite. Continuez à apprendre et à viser plus loin », a martelé Maria Fakhrudinova.

Insistant sur la discipline, elle a rappelé que la maîtrise du russe repose sur une pratique régulière, encouragée par les cours gratuits et les activités culturelles proposés par l'institution. Théâtre, musique, sport ou encore prise de parole : autant d'outils pour renforcer les compétences linguistiques et l'ouverture culturelle. L'Olympiade s'inscrit ainsi dans une dynamique de coopération éducative entre le Congo et la Russie, favorisant la mobilité académique et l'immersion culturelle.

Notons qu'après une année préparatoire intensive, les étudiants admis pourront poursuivre leurs études supérieures en Russie, avec des diplômes reconnus.