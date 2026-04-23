Congo-Brazzaville: Football - Le Congolais Claude Manckoundia à la conquête de Dijon

Depuis quelques années, le jeune recruteur Claude Manckoundia explore le monde du management des sportifs et s'apprête à entamer une étape décisive de sa carrière. Entre héritage familial prestigieux et expertise moderne, il devient le nouveau pont entre le talent congolais et le football professionnel français.

Le football n'est pas qu'une question de terrain pour Claude Manckoundia ; c'est une question d'ADN. Petit-fils de Thomas Gilbert Manckoundia, figure emblématique de la Fédération congolaise de football et artisan du sacre de 1972, et fils d'un contributeur majeur à la stabilité du club Cara au début des années 2000, le jeune homme est entré dans le ballon rond dès son jeune plus âge. « C'est une évidence de travailler dans ce domaine », confie-t-il

Après une formation rigoureuse à Laval, où il a dompté les outils technologiques comme Wyscout et affiné son oeil pour l'observation en direct, Claude Manckoundia s'apprête à rejoindre le Dijon football Côte-d'Or (DFCO) dès le mois de juin pour une formation pratique de six mois. Sa mission est stratégique : identifier les pépites de demain.

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Le club bourguignon lui a confié deux zones clés. D'une part, l'Île-de-France. D'autre part, l'Afrique, et plus particulièrement le Congo, axe de développement majeur pour le DFCO. Sa mission consistera à dénicher des talents de moins de 18 ans, capables d'intégrer les structures professionnelles européennes.

L'expertise du terrain et la passion du métier

Claude Manckoundia a effectué un accompagnement sportif pour deux jeunes, Brice Lucas Manckoundia et Allan Ackra. Le premier, formé au Paris Saint-Germain, évolue actuellement en troisième division allemande en tant que joueur semi-professionnel, tandis que le second est un joueur professionnel au Clermont Foot en Ligue 2. Dans le cadre d'une formation, l'accent est mis sur le suivi de deux joueurs congolais issus de l'Étoile de Makélékélé, qui font partie de la sélection U17 du Congo. Une mission a été confiée au DFCO pour suivre l'évolution de ces joueurs tout au long de la saison 2026-2027, avec des moyens dédiés pour analyser leur performance et rédiger des rapports sur chacun de leurs matchs.