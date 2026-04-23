TUNIS/Tunisie — Le président de la République, Kaïs Saïd, a présidé, jeudi, l'ouverture de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), organisée du 23 avril au 3 mai 2026 au Palais des expositions du Kram, en présence d'une pléiade d'acteurs culturels et intellectuels, qui reflète la richesse de cet événement et sa dimension internationale.

Cette édition revêt un caractère exceptionnel mêlant la symbolique de quatre décennies cumulées de culture et d'enjeux actuels. La FILT réunit, en effet, 394 maisons d'édition, dont 210 étrangères et 184 tunisiennes et présente plus de 148 000 livres. Elle confirme ainsi le dynamisme de la scène littéraire et intellectuelle et son ouverture aux différentes expériences mondiales.

Cette année, la FIL reçoit 37 pays, avec l'Indonésie pour invitée d'honneur, une initiative qui reflète la volonté de la Tunisie d'approfondir les passerelles culturelles avec l'Asie, à travers un programme riche qui fera découvrir les spécificités de la littérature et des arts indonésiens, tout en renforçant les opportunités d'échanges culturels bilatéraux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de la mise en valeur de la portée esthétique de la Foire, l'affiche officielle a été signée par le célèbre artiste plasticien et calligraphe Nja Mahdaoui, qui a conçu l'identité visuelle de cette édition, dans une expérience artistique célébrant la calligraphie arabe en tant que langage universel qui transcende les limites de l'expression traditionnelle. L'affiche officielle incarne, ainsi, la symbolique du livre comme vecteur de savoir et de mémoire de l'humanité, à travers une composition visuelle qui évoque l'entrelacement et la fluidité des lettres dans un espace expressif ouvert.

Le programme culturel de cette 40ème édition propose une série de colloques qui abordent des questions de l'heure, dont l'enjeu de la traduction, la relation entre le roman et le cinéma en Tunisie, l'évolution de la poésie, ainsi que des thèmes abordant le piratage numérique et les droits de la propriété intellectuelle. Un colloque est notamment consacré à la pensée d'Averroès pour célébrer le 900ème anniversaire de sa naissance, dans une approche qui met en avant l'actualité de la pensée philosophique en cette ère de mutations.

La Foire internationale du livre de Tunis, organisée sous le haut patronage du président de la République, poursuit également sa mission traditionnelle d'appui à la création en décernant huit prix dans les domaines de la création littéraire, de la réflexion intellectuelle et de l'édition, dans le cadre de sa mission de promotion de la production culturelle nationale et de l'incitation à l'innovation.

Dans sa dimension éducative, l'espace dédié à l'enfance et à la jeunesse occupe une place importante. Il allie livres imprimés, technologies interactives et spectacles artistiques variés à travers la programmation de 216 activités culturelles, portées par 75 institutions, pour renforcer le lien des jeunes générations avec la lecture et d'ériger le livre en un vecteur de savoir vivant et évolutif.

Sur le plan logistique, un programme de transport spécial a été mis en place pour faciliter l'accès des visiteurs au Palais des Expositions du Kram. Ce dispositif comprend des navettes régulières ainsi que des rotations réservées aux élèves, afin d'élargir l'audience de cet événement culturel d'envergure nationale et internationale.

Cette 40ème Foire internationale confirme que le livre, malgré l'accélération de la transformation numérique, conserve sa place de vecteur de savoir et de dialogue entre les cultures. L'évènement se transforme ainsi en un espace vivant de rencontre entre créateurs et lecteurs qui permet à la Tunisie, à travers ce rendez-vous annuel, de rester une plateforme de rayonnement culturel et une tribune ouverte sur l'avenir.