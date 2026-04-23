Sénégal: Diourbel - Plus de 1,6 milliard FCFA versé par les entreprises extractives en 2024 selon le rapport ITIE

Diourbel — Les entreprises extractives opérant dans la région de Diourbel (centre) ont contribué à hauteur de plus d'un milliard six cent vingt-neuf millions de francs CFA aux recettes de l'État en 2024, a indiqué le chef de la division de l'Unité d'exécution et de gestion du Comité d'orientation stratégique du Pétrole et du Gaz, Fodé Ndao.

Il s'exprimait, jeudi, lors d'une réunion consacrée à la dissémination du Rapport ITIE 2024, organisée par l'antenne sénégalaise de la Coalition Publiez ce que vous payez (PCQVP), en partenariat avec le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) et le Comité national de suivi du contenu local.

Selon lui, le Rapport ITIE 2024 révèle que la contribution globale du secteur extractif à l'économie nationale s'élève à plus de 455 milliards de francs CFA, dont 1,629 milliard provenant des entreprises implantées dans la région de Diourbel. Cette contribution est essentiellement tirée de l'exploitation des phosphates de Gadde Bissik, dans le département de Bambey, par la société Baobab Mining and Chemicals Corporation (BMCC), ainsi que par China Road and Bridge Corporation (CRBC), également présente dans la région.

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Le rapport précise que la BMCC a produit, en 2024, plus de 149.000 tonnes de phosphates, dont 147.000 tonnes exportées, principalement vers l'Inde. "La dissémination du rapport ITIE n'est pas un simple exercice de communication. Elle constitue un moment important, car elle permet de rapprocher l'information des populations", a souligné M. Ndao, ajoutant que la publication de ces rapports contribue à renforcer la confiance entre l'État et les entreprises.

Il a également souligné que ce document invite à réfléchir sur les mécanismes permettant de faire des ressources extractives un levier d'amélioration du bien-être des populations. Il a réaffirmé, à cet égard, l'engagement des autorités à poursuivre la dynamique de transparence en vue d'un développement inclusif. Le vice-président de la coalition PCQVP, Cheikh Tidiane Cissé, a relevé, de son côté, que malgré une contribution globale de plus de 455 milliards de francs CFA du secteur extractif en 2024, les retombées peinent encore à se traduire concrètement sur le terrain.

"En dépit de ces résultats encourageants, la réalité reste préoccupante, notamment pour les jeunes et les femmes, qui tardent à ressentir les effets positifs de ces ressources", a-t-il déploré. Il s'est toutefois félicité de la tenue de cette rencontre, plaidant pour la pérennisation de ce type d'initiatives, afin de renforcer la transparence et le dialogue entre les différents acteurs.

Selon lui, cet exercice vise notamment à promouvoir l'accès à l'information, à encourager un dialogue multi-acteurs et à favoriser une meilleure appropriation des enjeux liés au secteur extractif par les populations locales.n M. Cissé a, par ailleurs, invité les entreprises à investir davantage dans le contenu local afin de générer des impacts plus significatifs pour les communautés. Dans cette dynamique de participation citoyenne à la gouvernance extractive, la Coalition Publiez ce que vous payez a procédé à l'installation de son antenne régionale à Diourbel.