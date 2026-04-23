Sénégal: Régulation et finances publiques - L'ARTP, nouveau pilier des recettes de l'État

En 2025, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une performance budgétaire remarquable, dépassant largement ses objectifs de recouvrement. Une contribution décisive à la consolidation des finances publiques sénégalaises, qui consacre l'institution comme un acteur stratégique de premier rang.

L'exercice budgétaire 2025 aura été, pour l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), une année de consécration. Selon le Rapport trimestriel d'exécution du budget, publié en avril 2026 par le ministère des Finances et du Budget, l'institution a non seulement atteint ses cibles de recouvrement, mais les a significativement surpassées, s'imposant ainsi comme l'un des contributeurs les plus dynamiques aux ressources de l'État.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La redevance radioélectrique, principal instrument de contribution de l'ARTP au budget national, a été recouvrée à hauteur de 45,6 milliards de francs CFA, contre un objectif initial de 34,8 milliards inscrit dans la loi de finances. Le taux de réalisation atteint ainsi 131,1%, traduisant une efficacité opérationnelle sans précédent.

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Plus éloquente encore est la progression en glissement annuel : les recettes ont bondi de 89,3% par rapport à l'exercice 2024, soit une plus-value nette de 21,5 milliards de francs CFA en une seule année. Une performance qui, dans le paysage des administrations publiques, fait figure d'exception.

Un levier décisif pour l'équilibre budgétaire

Cette réussite revêt une dimension stratégique qui dépasse le seul périmètre sectoriel de l'institution. À elle seule, la contribution de l'ARTP représente près de 16% des recettes non-fiscales globales de l'État, lesquelles se sont établies à 287,4 milliards de francs CFA en 2025.

En d'autres termes, près d'un franc sur six (1/6) collecté hors fiscalité directe provient de l'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes. Une proportion qui illustre le poids croissant du secteur numérique et postal dans l'architecture des finances publiques nationales.

Cette contribution substantielle s'est inscrite en cohérence avec la stratégie de consolidation budgétaire conduite par le gouvernement tout au long de l'exercice. Elle a directement participé à la réduction du déficit public, ramené de 7,82% à 6,44% du Produit intérieur brut (PIB), un résultat inférieur à la cible fixée par la seconde loi de finances rectificative et salué comme un signal fort de redressement des comptes de l'État.

Les ressorts d'une transformation interne

Cette performance ne saurait être réduite à un simple effet d'aubaine lié à la croissance économique nationale, estimée à 6,7% en 2025, sous l'impulsion des secteurs pétrolier et gazier. Elle procède, bien davantage, d'une transformation structurelle conduite en interne par l'institution.

L'ARTP a, en effet, intensifié ses opérations de contrôle de l'occupation du spectre radioélectrique, modernisé ses procédures de recouvrement et renforcé sa doctrine de régulation à l'endroit des acteurs des services numériques et postaux. Autant de leviers qui ont permis d'élargir l'assiette taxable et d'améliorer sensiblement le rendement de ses instruments de collecte.

Des ambitions confirmées pour 2026

Fort de cette trajectoire ascendante, l'ARTP entend consolider ses acquis au cours de l'exercice 2026. L'institution réaffirme sa vocation au service de la souveraineté numérique et de la compétitivité du Sénégal, en alignant ses objectifs sur les orientations gouvernementales qui visent l'assainissement progressif des finances publiques et le renforcement des recettes internes.

Dans un contexte où l'État sénégalais s'est fixé pour cap de ramener son déficit budgétaire à 5,4% du Produit intérieur brut, à l'horizon 2026, chaque institution qui dépasse ses objectifs de mobilisation contribue, à sa mesure, à la crédibilité de cet engagement. L'ARTP, longtemps perçue comme un simple organe technique de régulation sectorielle, s'affirme désormais comme un acteur à part entière de la politique budgétaire nationale. Une mutation silencieuse, mais aux effets bien réels sur les comptes de la République.