Un colloque international sur le thème : Personnalité juridique et repenser le droit ? S'est ouvert ce mercredi à l'université Alioune Diop de Bambey. Les conclusions issues de cette rencontre de deux jours permettront aux juristes, des avocats, des Professeurs de droit, des universitaires de repenser le droit mais aussi tendre vers la codification qui répond à nos valeurs et croyances.

Le département de l'ingénierie juridique du l'université Alioune Diop de Bambey organise du mercredi au jeudi un colloque sur le thème : Personnalité juridique et repenser le droit ? Le Pr Mballo Thiam Directeur de l'unité de formation et de recherche ECOMIJ Economie ingénierie juridique explique « le choix de ce thème est que le droit évolue .

Cette évolution doit suivre la société à travers ses différents pas. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette personnalité juridique qui était l'apanage de la personne exclusivement s'étend vers d'autres acteurs qui étaient au premier rang des animaux, des choses. La transformation les a emportées. Le fait de les empêcher d'avoir la personnalité juridique va impacter du coté passif ou ils vont ne pas avoir un droit mais aussi du cote passif ou on va les imposer des obligations .C'est pour cette raison que nous avons jugés entendre la personnalité juridique. Donc, il faut s'imprégner aux réalités sociales a-t-il martelé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Professeur Zeynab Kane chef de département de l'ingénierie juridique estime que repenser le droit est loin d'être prétentieux parce que nous avons décidé de nous pencher cette année sur la personnalité juridique. Selon elle, repenser le droit c'est repenser la justice, c'est repenser notre vivre ensemble, c'est repenser la cohésion nationale, c'est repenser nos rapports dans la société. Et c'est pour nous de questionner toute cette problématique à l'ère du numérique, à l'ère du droit de l'environnement d'où l'essence du thème de ce colloque. Et elle poursuit « il faut réfléchir sur des questions et voir dans cette démarche de codification. Un projet de loi a été déposé pour la reconnaissance de la personnalité juridique du lac de Guiers.

Il y a des aussi sur des questions comme l'intelligence artificielle, le numérique qui sont agités. Il faut une codification qui répond à nos valeurs, à nos croyances et à nos normes. Il s'agit concrètement de vulgariser la réglé de droit. Comment la personnalité juridique peut aider dans ce contexte du Baol ou il y a des défis liés ceux de l'état civil, à des personnes pour répondre au besoin du service à la communauté. Le Professeur de droit à la faculté de droit de Bordeaux Alioune Badara Fall a fait la leçon inaugurale. Selon lui, le droit ne peut être efficace que s'il est produit par une société sur lequel il va s'appliquer. S'il vient d'ailleurs, il y a des risques que cela ne marche pas. La personnalité juridique comme notion de droit est un concept au coeur du droit qui permet à l'individu d'avoir des droits et des obligations.

Cette notion est introduite dans nos sociétés or quand on regarde le droit occidental, il y a 3 paramètres, c'est un droit individualiste, c'est un droit qui occupe de certaines matières, c'est un droit qui parle de liberté et de responsabilité. Quand on prend ces 3 chapitres qu'on introduit dans le système africain, on exclut beaucoup de catégories y compris les chefferies, les familles, la communauté et beaucoup d'autres. Ce qui fait qu'il est nécessaire non pas de rejeter ce concept mais quelque chose de nulle ou de mauvaise mais c'est un concept dépassé en droit africain et illimité puisqu'il n'intègre pas beaucoup de choses. Nous les juristes, tout le monde peut réfléchir sur cette question a-t-il conclut.