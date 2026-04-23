Sénégal: Les femmes rurales interpellent l'Etat et les collectivités - « Sans la terre, pas d'agroécologie possible »

Le Réseau national des femmes rurales du Sénégal a tenu un panel sur le thème : « Les femmes rurales, actrices des systèmes alimentaires durables ». Organisée à l'auditorium Frantz Fanon du Musée des Civilisations Noires, hier, mercredi 22 avril 2026, la rencontre a réuni chercheuses, juristes, élues locales, paysannes et responsables associatives venues de plusieurs régions. Les débats ont été modérés par Mme Mariétou Ouattara, venue du Burkina Faso.

L'ouverture des travaux a été marquée par une mise en scène théâtrale jouée par des acteurs locaux. À travers deux figures opposées l'une utilisant massivement des produits chimiques, l'autre pratiquant une agriculture sans intrants toxiques, le sketch a illustré les effets dévastateurs des pesticides sur la santé des femmes et des sols, tout en montrant les bienfaits d'une agriculture saine et durable. Une entrée en matière applaudie qui a donné le ton. L'agroécologie n'est pas une option, mais une nécessité pour les femmes rurales.

Première intervenante, Mme Khadiatou Ndiaye, étudiante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a axé son propos sur l'institutionnalisation de l'agroécologie. Reprenant plusieurs définitions, elle a rappelé que ce concept associe savoirs traditionnels et connaissances scientifiques pour bâtir des systèmes alimentaires durables.

Puis, elle a dressé un constat alarmant. Les femmes rurales, qui assurent plus de 70 % de la production vivrière, restent largement exclues de l'accès à la terre. Selon une étude récente de l'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR, 2025), seulement 12 % des femmes rurales ont accès au foncier, et parmi elles, 2,7 % seulement détiennent un titre de propriété.

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« Parler de souveraineté alimentaire sans l'accès des femmes à la terre, c'est impossible », a-t-elle martelé, énumérant les contraintes environnementales (salinisation, sécheresse, accès à l'eau) et sociales (charge domestique, discrimination coutumière).

« La loi existe, mais son application reste un combat »

Juriste membre de l'Association nationale pour l'économie foncière, Mme Seynabou Diouf a présenté les enjeux juridiques et institutionnels de la sécurisation des droits des femmes. Elle a cité plusieurs projets : L'Alliance Femmes et Fonciers et le projet Femmes debout pour vos droits fonciers, actif dans 32 communes et 6 régions et le Projet de Cadastre et de Sécurisation Foncière (PROCASEF), projet étatique qui vise à réserver 30 % des affectations foncières aux femmes.

Elle a salué l'arrêté ministériel de 2018, qui pose des discriminations positives en faveur des femmes en matière d'accès aux semences, équipements et financements.

« Mais le problème persiste. Les femmes sont considérées comme des « filles mobiles » (mariage, divorce, veuvage), tandis que la terre reste un patrimoine familial. Il faut déconstruire ces représentations culturelles », a-t-elle plaidé.

Elle préconise d'agir sur trois leviers prioritaires, à savoir la sécurisation du foncier, la facilitation de l'accès aux financements ainsi que l'intégration des femmes dans toutes les instances de décision, depuis les conseils municipaux jusqu'aux politiques agricoles

« L'exploitation minière nous tue »

Témoignage poignant de Mme Ndèye Mbaye, conseillère municipale de Darou Khoudouss et membre du Réseau national des femmes rurales. Elle a décrit une localité jadis verdoyante, aujourd'hui étouffée par la poussière et les engins miniers. « Chaque hectare pris est un jardin de femmes qui disparaît. Nos champs reculent, notre eau est polluée, des maladies respiratoires et cutanées apparaissent », a-t-elle dénoncé.

Face à cette dégradation, elle a appelé à une concertation réelle avec les femmes, à la sanctuarisation des zones de maraîchage, à un suivi environnemental citoyen, et à des responsabilités sociétales des entreprises minières (infrastructures de santé, réhabilitation des terres exploitées).

« Notre combat n'est pas contre le progrès, mais pour un progrès qui respecte la vie, la santé et le travail des femmes », a-t-elle conclu sous les applaudissements.

Protéger socialement les femmes rurales, un impératif

Enfin, M. Baba Sy, sociologue Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (COCIDEV), a abordé la question de la protection sociale des femmes rurales. Trop souvent invisibles dans les statistiques et les dispositifs, elles cumulent précarité foncière, faible accès aux soins et absence de couverture maladie. Il a plaidé pour des mécanismes adaptés aux réalités du monde rural, notamment à travers des mutuelles de santé et des fonds de solidarité locaux.

Les échanges, modérés par Mariétou Ouattara, ont fait ressortir plusieurs messages clés :

L'accès des femmes à la terre est la condition sine qua non de toute transition agroécologique durable. Les projets et lois existent (Alliance Femmes et Fonciers, (PROCASEF), arrêté de 2018, mais leur mise en oeuvre sur le terrain reste très insuffisante. A cela s'ajoutent les pesanteurs sociales (patrimoine familial, mobilité matrimoniale) qui constituent un frein, l'exploitation minière et les produits chimiques détruisant à la fois l'environnement et la santé des femmes rurales, les femmes ne sont pas des bénéficiaires passives. Elles sont déjà innovatrices, productrices et gardiennes de la biodiversité. Il faut reconnaître, documenter et financer leurs savoirs.

La rencontre s'est achevée par l'engagement de sortir des discours pour agir concrètement sur le terrain, avec et pour les femmes rurales. Les participantes ont appelé l'État, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers à généraliser les commissions foncières paritaires dans les communes, appliquer effectivement l'arrêté ministériel de 2018, sanctuariser les zones de maraîchage face à l'accaparement minier et intégrer systématiquement les femmes dans les instances de décision locales et nationales.

« Il n'y aura pas d'autonomisation économique des femmes rurales tant qu'elles n'auront pas la terre », a résumé une participante.