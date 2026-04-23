Ethiopie: La Chine et l'Éthiopie tiennent leur première discussion sur la politique étrangère à Pékin

23 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Chine et l'Éthiopie ont tenu, jeudi dans la capitale chinoise, Pékin, leur première rencontre bilatérale sur la politique étrangère.

La délégation éthiopienne, dirigée par Zerubabel Getachew, directeur général de la « Situation Room » au sein du ministère des Affaires étrangères, s'est entretenue avec Chen Song, directeur général du Département de la planification politique du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les échanges ont donné lieu à une analyse approfondie de la conjoncture internationale, des priorités diplomatiques de chaque pays, ainsi que des questions d'intérêt commun et des préoccupations partagées, selon un communiqué officiel.

Cette initiative constitue une avancée significative dans le renforcement du partenariat stratégique entre Addis-Abeba et Pékin, deux partenaires de longue date engagés dans une coopération étroite sur les plans économique et diplomatique.

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