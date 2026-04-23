Sénégal: Difficultés des entreprises de presse - La Coalition des centrales syndicales se joint à la lutte du Cdeps

Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane, accompagné de Issa Sall, a rendu visite le 22 avril, à la Coalition des centrales syndicales du Sénégal (Ccss).

Selon le communiqué conjoint, le Cdeps avait émis le souhait d'informer les syndicats sur la situation actuelle des entreprises de presse, notamment sur les nombreuses difficultés qu'elles vivent et qui risquent de faire disparaître beaucoup d'entre elles.

Le Président du Cdeps a notamment apporté des informations sur les problèmes liés au initiatives prises par le ministère de tutelle sur le plan règlementaire : mise en place d'une plateforme d'enregistrement des organes de presse, radiation d'organes de presse, création du Conseil national de régulation des médias (Cnrm), Fonds d'appui au développement à la presse (Fadp).

Sur ces différentes questions, renseigne la même source, le président Kane a souligné que tous les recours auprès de la Cour suprême ont été couronnés de succès. Et au niveau du Conseil constitutionnel, précise-t-on, les initiatives prises avec des députés ont aussi été couronnées de succès en ce qui concerne la nouvelle loi créant un organe de régulation (Cnrm).

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Selon le document, sur d'autres questions portant particulièrement sur le refus de payer les créances dues aux entreprises de presse, l'arrêt des conventions de publicité ou le harcèlement fiscal, le président a relevé l'impact préjudiciable aux finances des entreprises en dénonçant le caractère pernicieux de telles mesures et la volonté manifeste de saper l'économie des entreprises de presse pour pousser à leur faillite et leur disparition.

Enfin, le président du Cdeps a fait part aux autorités de la Ccss du souhait du Cdeps de voir les syndicats prendre la mesure des difficultés des entreprises de presse, parce que le combat actuel que le patronat mène est aussi celui des syndicats qui défendent l'emploi et par la même occasion parce que entrant dans le cadre de leur combat quotidien pour les libertés démocratiques, notamment la liberté d'expression, fondement structurant de l'entreprise de presse.

«En réponse à l'exposé de M. Kane, complété par Issa Sall, les autorités de la Ccss ont exprimé leur satisfaction de pouvoir recueillir toutes ces informations utiles sur la situation des entreprises presse pour qu'elles puissent en mesurer leurs portées sur la viabilité de ces entreprises et leurs conséquences sur l'emploi. Elles ont aussi souligné la nécessité de faire jonction avec le Cdeps pour sauver les entreprises en difficulté et profiter de la journée du 1er mai 2026, pour participer ensemble à la Fête du travail », rapporte le communiqué.

Il a été convenu que les syndicats vont se saisir des problèmes graves, dont souffrent les entreprises de presse et en tiendront compte dans le cadre des combats qu'ils mènent dans le cadre des festivités du 1er mai de cette année, cadre propice pour porter aux autorités, ainsi qu'à l'opinion publique, les menaces qui pèsent sur la presse.