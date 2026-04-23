Sénégal: Marché du travail - Léger recul du taux d'emploi au quatrième trimestre 2025

Au quatrième trimestre 2025, le taux d'emploi s'est établi à 39,1% de la population en âge de travailler, enregistrant une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (39,6%). Cet indicateur, qui mesure la proportion de personnes effectivement en emploi (hors aides familiaux), traduit un léger ralentissement de l'insertion sur le marché du travail sénégalais.

L'analyse des données rendues publiques par l'Ansd révèle des écarts significatifs entre zones urbaines et rurales. Le taux d'emploi atteint 43,8% en milieu urbain, contre seulement 31,8% en milieu rural. Ce différentiel met en évidence une concentration plus importante des opportunités économiques dans les villes, au détriment des zones rurales.

Le taux d'emploi apparaît nettement plus élevé chez les adultes, avec 53,5%, contre 29,9% chez les jeunes. Cette situation reflète les difficultés persistantes d'accès au marché du travail pour les nouvelles générations.

Par ailleurs, les hommes affichent des niveaux d'emploi supérieurs à ceux des femmes, quel que soit le groupe d'âge considéré. Cette tendance souligne la persistance d'inégalités de genre dans l'accès à l'emploi.

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Progression de l'emploi salarié

En parallèle, la part de l'emploi salarié dans l'emploi total a progressé, atteignant 40,6% au quatrième trimestre 2025, contre 38,6% un an plus tôt. Cette hausse de 2 points de pourcentage suggère une amélioration relative de la formalisation de l'emploi.

Cependant, là encore, les disparités sont importantes. Les hommes occupent une plus grande part des emplois salariés que les femmes, avec un taux global de 47,1% contre 28,9%. Cet écart se retrouve aussi bien en milieu urbain (55,4% pour les hommes contre 34,5% pour les femmes) qu'en milieu rural (30,4% contre 15,3%).

Les différences persistent également selon l'âge : chez les adultes, 38,2% des hommes occupent un emploi salarié contre 18,2% des femmes, tandis que chez les jeunes, ces proportions sont respectivement de 56,3% et 43,2%.

Les jeunes davantage présents dans l'emploi salarié

Fait notable, la proportion d'emplois salariés est plus élevée chez les jeunes (52,0%) que chez les adultes (30,5%), traduisant une insertion plus fréquente des jeunes dans des formes d'emploi formel, souvent en début de carrière.

De même, l'emploi salarié est davantage répandu en milieu urbain, où il représente 47,6% des emplois, contre seulement 25,4% en zone rurale, soit environ un emploi sur quatre.

Au total, ces données dressent le portrait d'un marché du travail marqué par un léger repli global de l'emploi, mais aussi par une progression de l'emploi salarié. Elles mettent surtout en lumière des inégalités persistantes selon le lieu de résidence, l'âge et le genre, qui continuent de structurer profondément l'accès à l'emploi au Sénégal.