Afrique: Banques - Accroissement de 39,2% du résultat net de la BICI Côte d'Ivoire en 2025

23 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La fin de l'exercice 2025 se présente sous de baux auspices pour la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire (BICICI) dont le résultat net après impôts s'est accru de 39,2% par rapport à l'exercice 2024.

Le rapport d'activité annuel établi par les responsables de cet établissement bancaire met en relief un résultat net de 36,520 milliards de FCFA contre 26,226 milliards de FCFA en 2024.

À la fin de la période sous revue, le total bilan de la BICICI a augmenté de 110,692 milliards de FCFA à 1 126,270 milliards de FCFA.

Les ressources collectées par la banque se sont élevées à 953 milliards de FCFA contre 819,42 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 16,3%. En ce qui le concerne, l'encours des crédits à la clientèle ont été comptabilisés à 524,439 milliards de FCFA contre 565 milliards de FCFA en 2024, soit un repli de 7,2%.

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Le produit net bancaire (PNB) connait une progression de 17%, avec une réalisation de 79,563 milliards de FCFA contre 68,063 milliards de FCFA en 2024. Selon la direction de la BICICI, cette hausse est essentiellement portée par la progression continue des revenus du portefeuille titres (+25,6%) et des commissions nettes (+29,8%) .

Les frais de gestion ont progressé de 6,5% avec une réalisation de 40,440 milliards de FCFA contre 38 milliards de FCFA en 2024.

A fin 2025, le résultat brut d'exploitation connait une hausse de 30,1% à 39,123 milliards de FCFA contre 30,077 milliards de FCFA en 2024.

Une maitrise du coût du risque a été notée en 2025 puisqu'il s'est établi à +1,498 milliard de FCFA contre -1,309 milliard de FCFA en 2024 (-214,4%).

Le résultat courant avant impôt s'est bonifié de 41,2% à 40,621 milliards de FCFA contre 28,768 milliards de FCFA en 2024.

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