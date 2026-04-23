Maroc: Le pays invité d'honneur du salon de créativité Voatra à Antananarivo

Le Maroc a été l'invité d'honneur de la 12ème édition du salon de créativité Voatra, qui s'est tenue les 17 et 18 avril à Antananarivo, un événement qui a pour ambition de servir de plateforme pour la promotion des produits locaux à l'international et de renforcer la coopération Sud-Sud.

Cette rencontre, couplée aux Journées Maroc-Madagascar, a été l'occasion de mettre en avant le savoir-faire local, la créativité, l'artisanat et le renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Intervenant à l'ouverture de cette manifestation, initiée en collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et la CCIS de la région de Rabat-Salé-Kénitra, l'ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohammed Benjilani, a rappelé que les relations unissant les deux pays n'ont cessé de se développer depuis l'exil de feu SM Mohammed V et de la Famille Royale à Antsirabe.

"C'est cet esprit de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux nations qui préside aux excellentes relations et qui s'est renforcé avec la récente ouverture de l'ambassade de la République de Madagascar au Maroc", a-t-il souligné.

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Le Maroc, a-t-il dit, est déterminé à développer ses relations avec Madagascar, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui insiste, depuis toujours, sur le développement du continent et la prospérité de ses habitants par une coopération Sud-Sud forte et un partenariat gagnant-gagnant.

Il a rappelé, à cet effet, le renforcement du cadre juridique régissant les relations bilatérales à l'occasion de la Visite Royale à Madagascar, en 2016, et la signature de nouveaux accords, en 2019 à Marrakech, à l'occasion de la première session de la commission mixte Maroc-Madagascar.

Le diplomate a, toutefois, signalé que les performances des relations économiques et commerciales restent insuffisantes au regard du potentiel et des opportunités d'affaires offerts de part et d'autre, comme en témoigne le volume du commerce entre les deux pays.

"En 2023 et 2024 le Maroc était le 42ème client de la Grande île et Madagascar est le 105ème partenaire commercial du Maroc. En termes de valeur, les chiffres demeurent extrêmement bas", a précisé M. Benjilani.

Il a estimé que si l'éloignement géographique peut impacter la volonté des opérateurs économiques de bâtir des jonctions fertiles, il n'en demeure pas moins que les investisseurs des deux côtés ont besoin de faire preuve d'audace pour tirer profit du potentiel commercial généré par la position stratégique dont jouissent les deux pays dans leurs espaces géographiques respectifs.

De son côté, la secrétaire générale du ministère malgache du Commerce et de la consommation, Misa Rasolofoarison, a relevé que son pays a multiplié par six la valeur de ses exportations vers le Royaume, générant ainsi un excédent commercial de 6 millions USD en 2025.

Elle a appelé à diversifier le panier d'échanges qui reste dominé par l'agro-alimentaire et le textile côté malgache, contre l'industrie lourde et la pharmacie côté marocain.

A travers cette manifestation, "nous passons à une nouvelle étape, celle de l'action économique structurante", a pour sa part relevé le président de la CCIS de la régionde Rabat-Salé-Kénitra Hassan Sakhi, qui s'est rendu à Madagascar, à la tête d'une délégation composée d'une dizaine de chefs d'entreprise opérant dans différents secteurs.