Maroc: Vernissage d'une exposition de l'artiste-peintre Ilias Selfati

"Papers Blooming in a forest" (Des papiers fleurissant dans une forêt) est l'intitulé d'une exposition de l'artiste-peintre Ilias Selfati dont le vernissage a eu lieu mardi soir à la Villa des Arts de Casablanca.

Cette exposition qui se prolonge jusqu'au 31 mai prochain s'annonce comme une expérience sensible où la peinture, le dessin et la sculpture dialoguent sans jamais se figer.

"Dans cette exposition, Ilias Selfati n'y propose pas une rétrospective ni une démonstration. Il installe plutôt un espace suspendu, une clairière où l'histoire de la peinture ne se cite pas mais se rejoue, par déplacements successifs. L'artiste convoque discrètement Henri Matisse et son célèbre séjour à Tanger en 1912. Pourtant, il ne s'agit ni d'une référence stabilisée ni d'un modèle à imiter", lit-on dans une présentation de l'exposition.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion du vernissage de l'exposition, Ilias Selfati s'est dit heureux d'accrocher à nouveau ses oeuvres à la Villa des Arts, une galerie dans laquelle il n'a plus exposé depuis 2014, notant que "Papers Blooming in a forest" repose sur une conception artistique globale réunissant les différentes composantes de l'expérience picturale.

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Pour sa part, le commissaire de l'exposition, Jamal Abdennassar a indiqué que l'exposition se distingue par son caractère particulier et reflète une expérience artistique s'étendant sur plus de vingt ans.

Il a relevé que le thème de la forêt, ainsi que les sujets liés aux êtres vivants sont restés des axes fondamentaux et récurrents dans les oeuvres de l'artiste tout au long de sa carrière.

Cette exposition, a-t-il noté, représente une forme d'aboutissement dans ce parcours, en tenant compte des différentes approches de ces thématiques à travers le dessin, la peinture et la sculpture.

Et d'ajouter qu'"entre Henri Matisse et Ilias Selfati, il n'y a ni filiation ni rupture, mais une zone de contact fragile, où deux pratiques séparées par le temps interrogent chacune à leur manière ce que peut encore signifier peindre".

Ilias Selfati est né à Tanger en 1967 où il vit et travaille aujourd'hui. Il obtient un diplôme de l'Institut des Beaux-arts de Tétouan en 1991 puis une licence de la faculté des Beaux-arts de Madrid en 1994.