Maroc: L'inflation annuelle repart à la hausse en mars 2026

L'inflation annuelle pointe de nouveau le bout de son nez. Après deux mois consécutifs de baisse, en glissement annuel, les prix à la consommation ont repris de la hauteur au cours du mois de mars 2026, a indiqué le Haut-commissariat au plan (HCP).

Selon les chiffres publiés par l'institution publique, comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 0,9% au troisième mois de l'année en cours, mettant ainsi fin aux reculs consécutifs observés en février (0,6%) et janvier (0,8%) derniers. Les prix à la consommation augmentent de 1,2% sur un mois et de 0,9% sur un an

Ce rebond des prix s'explique par la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,1%, a indiqué l'institution publique précisant que, pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 0,4% pour les «Loisirs et culture» à une hausse de 3,5% pour les «Biens et services divers».

Pour rappel, le recul annuel de l'IPC en février dernier avait été enregistré en raison de la baisse de l'indice des produits alimentaires de 2% et de Hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%. Au cours du même mois, les variations des produits non alimentaires allaient d'une baisse de 2,7% pour le «Transport» à une hausse de 3,8% pour les «Biens et services divers».

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Un mois plus tôt (janvier), le HCP avait attribué la première baisse de l'année de l'IPC au recul de l'indice des produits alimentaires de 2,1% et à la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%, ajoutant que les variations des produits non alimentaires étaient allées d'une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,8% pour les «Biens et services divers».

Dans sa note d'information relative à l'IPC du mois de mars 2026, l'institution constate que les prix à la consommation ont connu une hausse de 1,2% par rapport au mois précédent, résultant de la hausse de 1,9% de l'indice des produits alimentaires et de 0,6% de l'indice des produits non alimentaires.

Selon la même source, les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2026 ont concerné principalement les «Légumes» (9,7%), les «Fruits» (2,6%), les «Viandes» (2,4%), les «Poissons et fruits de mer» (1,3%) et le «Café, thé et cacao» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 2,4% pour les «Huiles et graisses» et de 0,2% pour le «Lait, fromage et oeufs». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 10,7%.

A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre janvier et février 2026 avaient concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» (4,5%), les «Fruits» (2,1%), les «Viandes» (1,6%), les «Légumes» (1,0%) et le «Lait, fromage et oeufs» et le «Café, thé et cacao» (0,4%).

Dans une note relative à cette période, l'organisme avait en revanche fait état d'une diminution des prix pour les «Huiles et graisses» et pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» respectivement de 2,2% et 0,4%. S'agissant des produits non alimentaires, la note relevait une hausse ayant concerné principalement les prix des «Carburants» (3,1%).

En mars 2026, les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Guelmim et Al-Hoceima (2,7%), à Errachidia (1,8%), à Agadir (1,6%), à Safi (1,4%), à Tanger (1,3%), à Marrakech, Dakhla et Béni-Mellal (1,2%), à Laâyoune (1,1%), à Casablanca, Oujda et Tétouan (1,0%), à Kénitra, Rabat et Meknès (0,9%) et à Fès et Settat (0,7%), selon le HCP.

A titre de comparaison, le mois précédant, elles avaient été enregistrées à Oujda et Tanger (1,4%), à Tétouan (1,2%), à Fès, Kénitra et Al-Hoceima (0,7%), à Béni-Mellal (0,6%), à Agadir, Meknès et Dakhla (0,5%) et à Casablanca, Rabat et Settat (0,3%). En revanche, selon la note du HCP d'alors, des baisses avaient été enregistrées à Safi avec 0,4% et à Guelmim et Errachidia avec 0,2%.

Au final, l'institution estime que l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de mars 2026 une hausse de 0,1% par rapport au mois de février 2026 et une baisse de 0,6% par rapport au mois de mars 2025, a conclu l'institution.

Rappelons qu'en 2025, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 0,8% par rapport à l'année 2024. En effet, l'IPC annuel moyen avait enregistré, au terme de cette année-là, une augmentation de 0,8% par rapport à l'année 2024, conséquence de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 0,5%.

Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires étaient allées d'une baisse de 2,6% pour le «Transport» à une hausse de 3,3% pour les «Restaurants et hôtels».