Maroc: SIAM 2026 - Le Groupe Crédit Agricole du Maroc adhère au programme 'Data-Tika' de la CNDP

23 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) ont conclu, mercredi à Meknès, à l'occasion du 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), une convention marquant l'adhésion du Groupe au programme "Data-Tika".

Signée par le président du Directoire du GCAM, Mohamed Fikrat, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, cette convention vise à accompagner les acteurs du secteur agricole pour se conformer aux dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, en faisant de la protection des données un levier stratégique de confiance.

A cette occasion, la CNDP a noté qu'elle dispose d'un pôle dédié aux banques et assurances, rappelant qu'elle a mis en place un pôle dédié au secteur agricole afin d'assurer un accompagnement de proximité, de répondre aux problématiques spécifiques du secteur et de faciliter les démarches de mise en conformité à la loi n°09-08, tout en tenant compte des particularités de ce métier.

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A travers ce partenariat, les deux parties oeuvrent en faveur d'un exercice professionnel responsable et conforme aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, tout en respectant les droits fondamentaux.

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