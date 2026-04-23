Maroc: L'AMMC organise un séminaire de sensibilisation sur la LBC/FT

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a réuni les principaux acteurs du marché des capitaux autour d'un séminaire dédié à la sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Organisé en collaboration avec l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) et la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU), ce séminaire intervient dans un contexte marqué par la préparation de l'évaluation mutuelle du Royaume par le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), indique l'AMMC dans un communiqué.

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie de l'AMMC en matière de LBC/FT et de l'impératif de l'adoption d'une approche par les risques face au développement et la sophistication du marché des capitaux, relève le communiqué.

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L'ouverture de cet évènement a été marquée par les allocutions des présidents de l'AMMC, de l'ANRF et de la CNASNU, qui ont rappelé les enjeux du contexte actuel caractérisé par les préparatifs intensifs de l'évaluation mutuelle par le GAFIMOAN, nécessitant une mobilisation globale, rapporte la MAP.

Lors de la première session de ce séminaire, l'ANRF a présenté un bilan opérationnel de sa relation avec les personnes assujetties, en mettant l'accent sur l'importance des déclarations de soupçon, considérées comme un indicateur clé de l'efficacité des dispositifs mis en place par les acteurs du marché des capitaux.

Dans la deuxième session, l'ANRF a, pour sa part, partagé avec les acteurs du marché les principales conclusions du 3e rapport de l'Evaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

De son côté, l'AMMC a présenté les résultats de la mise à jour de la cartographie sectorielle des risques relative au marché des capitaux, en précisant les niveaux de conformité et d'efficacité des dispositifs LBC/FT de l'ensemble des activités sous sa supervision.

L'autorité a également profité de l'occasion pour présenter son guide sur l'approche basée sur les risques, destiné aux professionnels du marché, dans la perspective d'une implémentation appropriée de cette approche au niveau de leurs structures.

Ce séminaire, le 8e du genre, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des intervenants du marché des capitaux par l'AMMC, en vue de renforcer les dispositifs LBC/FT de la place et ce en alignement avec les priorités d'actions de l'année 2026.

Dans cette dynamique, d'autres actions de sensibilisation seront programmées au profit des intervenants du marché des capitaux dans les prochains jours.