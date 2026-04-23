Maroc: Lancement du programme 'Tamount' pour promouvoir l'inclusion économique et le tourisme durable au profit des jeunes et des femmes

La Société de développement régional pour la promotion de la très petite, petite et moyenne entreprise touristique dans la région Souss-Massa (SDR SMART Tourisme) vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du programme "Tamount".

Ce programme vise à renforcer l'inclusion économique des jeunes et des femmes en situation de non-scolarisation, de non-formation et de non-emploi (NEET), ainsi qu'à soutenir l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme durable au profit des très petites entreprises et des coopératives dans la province de Taroudant.

Il est mis en oeuvre en partenariat avec l'Agence belge de développement (Enabel), en coordination avec la Wilaya de la région Souss-Massa et le Conseil régional, ainsi qu'avec la province de Taroudant, dans le cadre du soutien aux efforts de relance économique et de dynamisation de l'emploi.

"Tamount" vise à donner une forte impulsion à l'activité touristique locale, en préservant les emplois existants et en créant de nouvelles opportunités. Il ambitionne également de soutenir et de renforcer les capacités des très petites entreprises (TPE) et des coopératives actives dans les chaînes de valeur du tourisme et de l'artisanat, contribuant ainsi à améliorer leur compétitivité et à renforcer leur présence sur le marché.

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Le programme accorde une attention particulière à l'inclusion économique des jeunes, notamment ceux âgés de 18 à 35 ans, ainsi qu'aux femmes en situation de vulnérabilité, en leur offrant des opportunités de formation et de qualification professionnelle, tout en facilitant leur accès au marché du travail ou en soutenant leurs initiatives d'auto-emploi.

Il cible trois catégories principales : les jeunes et les femmes en situation NEET, les très petites entreprises touristiques, ainsi que les coopératives opérant dans le secteur du tourisme. Les bénéficiaires pourront profiter d'un ensemble intégré de mécanismes d'appui et d'accompagnement.

Dans ce cadre, le programme propose aux entreprises et aux coopératives des subventions d'investissement destinées à soutenir des projets de mise à niveau et de développement, en plus d'un accompagnement technique pour l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de réhabilitation.

Le programme prévoit également l'organisation de formations en gestion et en marketing, le soutien à l'accès aux marchés, ainsi que le renforcement des opportunités de réseautage et de partenariats.

Pour les jeunes et les femmes NEET, le programme offre un parcours intégré comprenant l'orientation et le conseil professionnel, des formations spécialisées dans les métiers du tourisme (cuisine, hôtellerie, restauration, accueil), ainsi que le développement des compétences transversales (soft skills).

Il inclut aussi un accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle, la création de projets personnels ou l'intégration dans des coopératives.

oncernant le processus de sélection, une approche en plusieurs étapes sera adoptée, à commencer par l'examen des dossiers de candidature afin de vérifier leur conformité aux critères requis, suivie d'entretiens individuels, ainsi que de visites de terrain pour les entreprises et coopératives. Des entretiens de sélection seront également organisés pour les jeunes et les femmes non engagés dans l'éducation, la formation ou l'emploi.

S'agissant des délais et modalités de candidature, la période s'étend jusqu'au 31 juillet 2026 à 18h00 comme date limite de dépôt des dossiers, soit via la plateforme électronique dédiée ( https://bit.ly/TAMOUNT ), soit directement au siège de la SDR SMART Tourisme situé à Agadir.

Selon les organisateurs, des bureaux de proximité seront annoncés ultérieurement pour faciliter le dépôt des candidatures au niveau de la province.

Les responsables du programme ont précisé que les candidatures peuvent être clôturées avant la date limite en cas d'atteinte des objectifs fixés ou d'épuisement du budget alloué. Ils ont également souligné que les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés et que l'octroi des aides dépendra de la disponibilité des ressources financières.

Le programme "Tamount" s'inscrit dans la dynamique de développement que connaît la région Souss-Massa. Il mise sur l'investissement dans le capital humain et le renforcement des capacités des acteurs locaux, contribuant ainsi à la réalisation d'un développement économique durable fondé sur la valorisation des potentialités touristiques et naturelles de la province de Taroudant, ainsi que sur l'inclusion effective des catégories vulnérables dans le tissu économique.