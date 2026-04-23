Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé un niveau d'exécution satisfaisant du programme de participation du Sénégal aux compétitions sportives internationales, avec la présence d'athlètes nationaux dans 13 tournois sur ceux initialement programmés au premier trimestre 2026.

Dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS, le ministère de tutelle indique que, malgré ue taux d'exécution jugé satisfaisant le pays n'a pas pris part à trois des seize compétitions programmées au cours du premier trimestre de l'année.

Il s'agit de la World Cup Football Skating, en raison de la non-réception du cahier des charges dans les délais requis, du championnat d'Afrique juniors de Kyorugi, le combat de Taekwondo reporté à une date ultérieure, et du Grand Prix Westend de Budapest (Hongrie) en escrime, remplacé par la participation du Sénégal au championnat d'Afrique seniors d'Abidjan, en raison du contexte sécuritaire international, a précisé le ministère de la Jeunesse et des Sports. "L'ensemble des dispositions nécessaires est en cours afin d'assurer une meilleure anticipation organisationnelle et de garantir la pleine réalisation des compétitions à venir", ajoute la même source.