Ile Maurice: Volley-ball - L'AS Roches Noires nouveau leader

Désormais leader du championnat de division 2B, l'Association sportive de Roches Noires compte bien le rester. Grâce à son cinquième succès en trois sets face à Chebel Young Spikers (25-20, 25-20, 25-19), la semaine dernière, Roches Noires a ravi la première place à La Tour Koenig SC, qui a concédé un set lors de sa victoire aux dépens de Mangalkhan VBC (25-17, 21-25, 25-20, 25-21).

Les deux équipes comptent 15 points, mais Roches Noires possède un meilleur quotient de sets et, aujourd'hui, elle tentera de maintenir son sans-faute face à l'Union sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (USBBRH). De son côté, La Tour Koenig SC devra repousser le challenge de Chebel Young Spikers.

Le Cercle d'Espoir de Plaine des Papayes, qui a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de Laventure Friendship SC lors de la dernière journée, trois sets à deux, 18-25, 25-20, 17-25, 25-15 et 15-8, occupe la troisième place au classement avec 11 points (4 victoires et 2 défaites en 6 matches joués). Quant à Azur SC, il s'est offert un précieux succès aux dépens de l'USBBRH en quatre manches, 25-17, 25-21, 19-25 et 26-24, pour se placer au 5e rang au classement.

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À noter que les matches Titan Bambous VBC - Azur SC et Mangalkhan VBC - Chebel Young Spikers, renvoyés précédemment, ont été reprogrammés pour le lundi 27 avril.