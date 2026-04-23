Ile Maurice: Côte d'Or, promesse d'un nouveau départ

C'est une étape qui pourrait marquer un tournant pour l'athlétisme mauricien. Ce mercredi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a accueilli Stephen Maguire, futur entraîneur en chef du Centre National d'Excellence d'Athlétisme appelé à voir le jour à Côte d'Or. Une première rencontre qui dépasse le simple protocole : elle pose les bases d'un projet ambitieux tourné vers le haut niveau.

Au coeur des échanges, une vision commune : structurer durablement la performance et offrir aux talents mauriciens un cadre à la hauteur de leurs ambitions. Pour le ministre, l'arrivée de Stephen Maguire s'inscrit dans une dynamique claire. «Stephen Maguire est un expert dans son domaine, comme en atteste son parcours. Sa venue concrétise une promesse ; celle de la mise en place d'une structure d'excellence pour accompagner nos talents dans leur quête de haut niveau», a-t-il souligné, tout en saluant l'engagement des équipes du ministère et de la Mauritius Multisports Infrastructure Limited, malgré des contraintes financières importantes.

L'objectif est assumé : faire émerger, à travers ce centre, une nouvelle génération d'athlètes capables de s'illustrer sur la scène internationale. Un défi qui passera autant par la qualité de l'encadrement que par la rigueur du travail quotidien.

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De son côté, Stephen Maguire n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de relever ce challenge. Fort de son expérience à la tête de l'athlétisme anglais, il voit dans ce projet une opportunité de transmission. «Nous nous préparons à entrer pleinement dans le travail afin d'aider les pensionnaires du centre à atteindre leur plein potentiel. Disposer d'une infrastructure comme Côte d'Or est un atout indéniable. Je suis impressionné par les facilités disponibles. Maintenant, il faut travailler dur. Il n'y a pas d'autres recettes», a-t-il affirmé.

Même optimisme du côté de Michael Glover, président de la MMIL, qui voit l'aboutissement d'un chantier de longue haleine. «Cela fait un an que nous travaillons sur ce projet. Aujourd'hui, toutes les conditions semblent réunies : un entraîneur de qualité, des infrastructures adaptées et une volonté collective. Avec le soutien de l'association d'athlétisme, il n'y a aucune raison pour que le succès ne soit pas au rendez-vous», a-til indiqué.

Reste désormais à transformer cette ambition en résultats concrets. Car, au-delà des discours et des infrastructures, c'est sur la piste que se jouera la véritable réussite de ce Centre National d'Excellence. Et, avec elle, peut-être, l'émergence d'une nouvelle ère pour l'athlétisme mauricien.