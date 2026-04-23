Ile Maurice: Le pays Post Ltd - Restructuration en cours

Le ministre de la Technologie de l'information, de la communication et de l'innovation (TIC), Avinash Ramtohul (photo), a une nouvelle fois fait état de la situation financière préoccupante de Mauritius Post Limited (MPL), tout en assurant que des mesures correctives sont en cours. Il répondait à une question de la députée Rubna Daureeawo.

Le ministre a rappelé que cette problématique avait déjà été évoquée lors de précédentes séances parlementaires et qu'il avait détaillé les déficits enregistrés par l'institution ainsi que leurs principales causes. Il a également fait référence à un audit interne, révélant que plusieurs bureaux de poste opèrent actuellement à perte.

Face à cette situation, MPL a mis en place un plan de redressement, articulé autour de plusieurs axes : révision du modèle économique, diversification des sources de revenus, restructuration des ressources humaines et amélioration de l'efficacité opérationnelle. Si la situation demeure difficile à ce stade, ces mesures devraient, selon le ministre, produire des effets progressivement.

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Concernant les bureaux déficitaires, leur fermeture avait été envisagée dans un premier temps. Toutefois, cette option n'est désormais plus privilégiée. L'entreprise explore plutôt des pistes de reconversion de ces points de service, avec pour objectif de maintenir la continuité du service postal, tout en optimisant leur rentabilité.